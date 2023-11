দ্য লিজেন্ড অফ জেল্ডা: ওকারিনা অফ টাইম - এ জার্নি ডাউন মেমরি লেন

এটা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু The Legend of Zelda: Ocarina of Time আজ তার 25তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। যদি এই সত্যটি আপনাকে বৃদ্ধ বোধ করে তবে আপনি একা নন। 3 সালে Nintendo-এর প্রথম 1998D Zelda অ্যাডভেঞ্চার রিলিজকে ঘিরে উত্তেজনা এবং প্রত্যাশার কথা আমার এখনও মনে আছে। আগের কিস্তি, A Link to the Past-এর একজন ভক্ত হিসেবে, আমি ওকারিনা অফ টাইম-এ হাত পেতে অপেক্ষা করতে পারিনি।

আমি সৌভাগ্যবান যে গেমটি খেলার এবং রিভিউ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশের মাত্র কয়েক দিন আগে। আমি প্রাণবন্তভাবে মনে করি অগণিত ঘন্টা গেমে নিমজ্জিত, হাইরুলের অত্যাশ্চর্য বিশ্বে নেভিগেট করা এবং মহাকাব্যের গল্পের অভিজ্ঞতা। 3D গ্রাফিক্সে রূপান্তরটি বিরামহীন ছিল এবং গেমপ্লে মেকানিক্স তার সময়ের জন্য যুগান্তকারী ছিল।

মেমরি লেনের নিচে একটি ট্রিপ নিতে এবং সেই প্রারম্ভিক দিনের স্মৃতিগুলিকে একত্রিত করতে, আমি IGN64 থেকে আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের কাছে পৌঁছেছি। একসাথে, আমরা গেমটির রিলিজকে ঘিরে উত্তেজনা এবং এটি খেলতে কাটানো দীর্ঘ ঘন্টার কথা মনে করিয়ে দিয়েছি। এমনকি আমরা সিয়াটেলের একটি জেল্ডা ইভেন্টে জেল্ডা সামিট নামক একটি প্রিভিউ বিল্ড খেলার সুযোগ পেয়েছি।

আমাদের আলোচনার সময় একটি কৌতুহলজনক বিশদটি এসেছে যা ছিল গেমের প্রাথমিক সংস্করণে রক্তের উপস্থিতি। গ্যাননের সাথে যুদ্ধ করার সময়, আঘাতের সময় তিনি লাল রক্ত ​​ছিটিয়ে দিতেন। যাইহোক, এটি পরে গেমের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সবুজ "ঘাম" এ পরিবর্তিত হয়েছিল। সম্ভবত নিন্টেন্ডো গেমের রেটিং সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল বা কেবল অনুভব করেছিল যে এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ফিরে তাকালে, সময়ের ওকারিনা গেমিংয়ের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান ধারণ করে। এটি শুধুমাত্র দ্য লিজেন্ড অফ জেল্ডা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে একটি পরিবারের নাম হিসাবেই দৃঢ় করেনি বরং গেমিংয়ে যা সম্ভব ছিল তার সীমানাও ঠেলে দিয়েছে। এর নিমগ্ন জগত, স্মরণীয় চরিত্র এবং চিত্তাকর্ষক কাহিনি বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ খেলোয়াড়কে মুগ্ধ করেছে।

আমরা যখন এই প্রিয় গেমটির 25 তম বার্ষিকী উদযাপন করছি, আসুন শিল্পের উপর এটির প্রভাব এবং অগণিত খেলোয়াড়দের জন্য এটি যে স্মৃতি তৈরি করেছে তা উপলব্ধি করার জন্য একটু সময় নিই। শুভ জন্মদিন, সময়ের ওকারিনা!

সচরাচর জিজ্ঞাস্য

1. সময়ের ওকারিনা কি সেরা জেল্ডা গেম?

মতামত পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু অনেকেই Ocarina অফ টাইমকে সর্বকালের সেরা জেল্ডা গেমগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করে। এর উদ্ভাবনী গেমপ্লে, গভীর স্টোরিলাইন এবং অত্যাশ্চর্য ভিজ্যুয়াল সিরিজটির জন্য একটি নতুন মান নির্ধারণ করেছে।

2. আমি কি আধুনিক কনসোলগুলিতে ওকারিনা অফ টাইম খেলতে পারি?

হ্যাঁ, নিন্টেন্ডো 64-এ প্রাথমিক লঞ্চ হওয়ার পরে ওকারিনা অফ টাইম একাধিকবার রিলিজ করা হয়েছিল। এটি এখন নিন্টেন্ডো 3DS-এ উপলব্ধ এবং নিন্টেন্ডো সুইচ অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে নিন্টেন্ডো সুইচে চালানো যেতে পারে।

3. সময়ের ওকারিনা কীভাবে ভবিষ্যতের জেল্ডা গেমগুলিকে প্রভাবিত করেছিল?

সময়ের ওকারিনা বিভিন্ন গেমপ্লে মেকানিক্স এবং সিরিজের প্রধান হয়ে উঠেছে এমন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবর্তন করে ভবিষ্যতের জেল্ডা গেমগুলির ভিত্তি স্থাপন করেছে। অন্বেষণ, ধাঁধা সমাধান এবং নিমগ্ন গল্প বলার উপর এর জোর পরবর্তী জেল্ডা শিরোনামগুলিকে প্রভাবিত করেছিল।

4. কেন সময়ের ওকারিনাকে গেমিং মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচনা করা হয়?

সময়ের ওকারিনা প্রায়শই তার উদ্ভাবনী গেমপ্লে, সুন্দর সাউন্ডট্র্যাক এবং স্মরণীয় চরিত্রগুলির জন্য প্রশংসিত হয়। এটি একটি নিমগ্ন এবং অবিস্মরণীয় গেমিং অভিজ্ঞতা তৈরি করে 3D রাজ্যে প্রিয় Zelda সূত্রটিকে সফলভাবে অনুবাদ করেছে।

5. ওকারিনা অফ টাইমের সিক্যুয়ালের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি?

Ocarina অফ টাইমের সরাসরি কোন সিক্যুয়াল না থাকলেও, গেমটি দ্য লিজেন্ড অফ জেল্ডা: মেজোরা'স মাস্ক আকারে একটি আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি পেয়েছে। মাজোরার মাস্ক একটি অনন্য এবং গাঢ় কাহিনীর অফার করার সময় ওকারিনা অফ টাইমে প্রবর্তিত অনেক গেমপ্লে উপাদান এবং মেকানিক্স ধরে রাখে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নপত্রে দেওয়া তথ্য বর্তমানে উপলব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে হতে পারে।

সূত্র: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched