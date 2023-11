এই ব্ল্যাক ফ্রাইডে নিন্টেন্ডো সুইচ গেমগুলিতে আশ্চর্যজনক ডিল খুঁজুন

By

ব্ল্যাক ফ্রাইডে এখানে, এবং গেমাররা নিন্টেন্ডো সুইচ গেমের বিস্তৃত পরিসরে অবিশ্বাস্য ডিসকাউন্ট পাওয়ায় একটি ট্রিট করার জন্য রয়েছে। আপনি নিজেকে লুণ্ঠন করতে চাইছেন বা নিখুঁত ছুটির উপহারের সন্ধান করছেন, এখনই সময় সাশ্রয়ী মূল্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিরোনামগুলি দখল করার। বেস্ট বাই, অ্যামাজন, গেমস্টপ এবং আরও অনেক কিছুর মতো খুচরা জায়ান্টগুলি অফার করছে যা আপনি মিস করতে চাইবেন না৷

সেরা কিনুন: নিন্টেন্ডো সুইচ গেমগুলিতে অপরাজেয় ডিসকাউন্ট

নিন্টেন্ডো সুইচ গেম, আনুষাঙ্গিক এবং আরও অনেক কিছুর উপর খাড়া ডিসকাউন্ট সহ এই ব্ল্যাক ফ্রাইডে বেস্ট বাই সমস্ত কিছু নিয়ে যাচ্ছে। ক্লাসিক থেকে নতুন রিলিজ পর্যন্ত, প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু আছে। টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টার্টলস: দ্য কাউয়াবুঙ্গা কালেকশন 17% ছাড়ে নেওয়ার সুযোগ মিস করবেন না।

আমাজন: মারিও + র‌্যাবিডস: স্পার্কস অফ হোপ এবং সোনিক সুপারস্টারের অভূতপূর্ব দাম

আমাজনের ব্ল্যাক ফ্রাইডে সেল মিস করা যাবে না। তারা মারিও + র‌্যাবিডস: স্পার্কস অফ হোপের মতো নিন্টেন্ডো সুইচ গেমগুলিতে 75% ছাড়ে স্ট্যান্ডআউট ডিল অফার করছে। এছাড়াও আপনি সম্প্রতি প্রকাশিত Sonic Superstars-এ একটি চমৎকার ছাড় পাবেন।

গেমস্টপ: নিন্টেন্ডো সুইচ শিরোনামে ব্যাপক ছাড় এবং অতিরিক্ত সঞ্চয়

গেমস্টপ এই ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে অবিশ্বাস্য সঞ্চয়ের জন্য প্রস্তুত হন। Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, এবং Bravely Default II এর মত জনপ্রিয় Nintendo Switch টাইটেল সহ ডজন ডজন গেমে 50% পর্যন্ত ছাড়ের সাথে, এটি আপনার গেমের সংগ্রহকে প্রসারিত করার উপযুক্ত সুযোগ। এছাড়াও, আপনি যদি অনলাইনে অর্ডার করেন এবং ইন-স্টোর পিকআপ বেছে নেন, আপনি প্রতিটি অর্ডারে অতিরিক্ত $5 ছাড় পাবেন। এটি এমন একটি চুক্তি যা আপনি একাধিকবার সুবিধা নিতে পারেন!

নিন্টেন্ডো ইশপ: ডিসকাউন্ট মূল্যে ডিজিটাল আনন্দ

আপনি যদি ডিজিটাল গেমের সুবিধা পছন্দ করেন, নিন্টেন্ডো ইশপ হল যাওয়ার জায়গা। নিন্টেন্ডো ফার্স্ট-পার্টি গেমস, ক্যাপকম গেমস, ওয়ার্নার ব্রাদার্স গেমস এবং আরও অনেক কিছুতে অসাধারণ ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রয়ের সাথে, আপনি অপ্রতিরোধ্য ডিল পাবেন যা আপনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বিনোদন দেবে। এই ডিসকাউন্ট 3রা ডিসেম্বর পর্যন্ত উপলব্ধ।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে নিন্টেন্ডো সুইচ গেমস কোথায় কিনবেন

প্রায় প্রতিটি বড় খুচরা বিক্রেতা নিন্টেন্ডো সুইচ গেমগুলির জন্য ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রয়ে অংশগ্রহণ করছে। আপনি সুপার মারিও ওডিসি, ফায়ার এমব্লেম এনগেজ, দ্য লিজেন্ড অফ জেল্ডা: লিঙ্কস অ্যাওয়েকেনিং, অক্টোপ্যাথ ট্র্যাভেলার II এবং আরও অনেক কিছুর মতো জনপ্রিয় শিরোনামগুলিতে দুর্দান্ত ছাড় পেতে পারেন। আপনি বেস্ট বাই, গেমস্টপ, ওয়ালমার্ট এবং টার্গেটের মতো বড় বক্স খুচরা বিক্রেতাদের কাছে যাওয়া বেছে নিন বা অ্যামাজন বা নিন্টেন্ডো স্টোরে অনলাইন ব্রাউজ করুন, আশ্চর্যজনক ডিল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

সচরাচর জিজ্ঞাস্য

1. এই ডিলগুলি কি দোকানে বা অনলাইনে পাওয়া যায়?

বেশিরভাগ ডিল ইন-স্টোর এবং অনলাইন উভয়ই পাওয়া যায়, যা আপনাকে সবচেয়ে উপযুক্ত শপিং পদ্ধতি বেছে নেওয়ার নমনীয়তা দেয়।

2. ব্ল্যাক ফ্রাইডে চুক্তি কতদিন স্থায়ী হয়?

ব্ল্যাক ফ্রাইডে ডিল সাধারণত সীমিত সময়ের জন্য চলে, তাই প্রতিটি খুচরা বিক্রেতার উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখগুলি পরীক্ষা করে দেখুন।

3. আমি কি উপহার হিসাবে নিন্টেন্ডো ইশপ থেকে ডিজিটাল গেম কিনতে পারি?

দুর্ভাগ্যক্রমে, নিন্টেন্ডো ইশপ বর্তমানে উপহার দেওয়ার বিকল্পগুলি অফার করে না। যাইহোক, আপনি এখনও ডিসকাউন্টের সুবিধা নিতে পারেন এবং অন্যান্য খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে উপহার হিসাবে ডিজিটাল গেম কোড কিনতে পারেন।

4. ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে নিন্টেন্ডো ইশপ গিফট কার্ড কেনা কি মূল্যবান?

একেবারেই! আপনি নিন্টেন্ডো ইশপ গেমগুলিতে কেবল দুর্দান্ত ডিলই নিতে পারবেন না, আপনি ছাড়যুক্ত নিন্টেন্ডো ইশপ উপহার কার্ডগুলি কিনে আরও বেশি সঞ্চয় করতে পারেন৷

ব্ল্যাক ফ্রাইডে নিন্টেন্ডো সুইচ গেমগুলিতে অবিশ্বাস্য ডিল করার চূড়ান্ত সময়। আপনার গেমিং লাইব্রেরি প্রসারিত করার বা নিখুঁত উপহার দিয়ে আপনার প্রিয়জনকে অবাক করার এই সুযোগটি মিস করবেন না। দ্রুত কাজ করুন, কারণ এই ছাড়গুলি চিরকাল স্থায়ী হবে না!