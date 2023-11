উত্তেজনা শুরু হয়: স্টিম ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রয় এখানে!

অধীর আগ্রহে প্রত্যাশিত স্টিম ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রয় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে, গেমারদের এক সপ্তাহব্যাপী জনপ্রিয় শিরোনামের বিস্তৃত পরিসরে আশ্চর্যজনক ডিলের অফার দিচ্ছে। 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET থেকে শুরু হওয়া এই বিক্রয় বিশ্বজুড়ে গেমিং উত্সাহীদের জন্য একটি ট্রিট হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়৷ এই বহুল প্রতীক্ষিত ইভেন্টটি 28 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে, আসন্ন ছুটির মরসুমে গেমারদের তাদের প্রিয় বিনোদনে লিপ্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেবে।

যদিও ডিসকাউন্টযুক্ত গেমগুলির সম্পূর্ণ তালিকা শুধুমাত্র বিক্রি শুরু হলেই প্রকাশ করা হবে, স্টিম আমাদেরকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ট্রেলারের মাধ্যমে কী আশা করতে হবে তার একটি উত্তেজনাপূর্ণ আভাস দিয়েছে যা ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী গেমগুলির একটি নির্বাচনকে প্রদর্শন করে। লাইনআপটি প্রিয় ক্লাসিক এবং সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টারগুলির একটি চিত্তাকর্ষক মিশ্রণ। টেরারিয়া এবং হান্টের মতো পুরানো রত্ন: শোডাউন নতুন রিলিজের পাশাপাশি লাইমলাইট শেয়ার করবে যেমন দ্য লাস্ট অফ আস: পার্ট 1, মার্ভেলের স্পাইডার-ম্যান: মাইলস মোরালেস এবং স্টারফিল্ড, প্রতিটি গেমিং স্বাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিকল্পের প্রতিশ্রুতি দেয়।

অত্যন্ত চাওয়া-পাওয়া স্টিম ডেক OLED-এর সাম্প্রতিক লঞ্চের সাথে, যা হ্যান্ডহেল্ড গেমিং উত্সাহীদের আগ্রহকে জাগিয়ে তুলেছে, অনেকেই আগ্রহের সাথে জনপ্রিয় ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গেমগুলিতে সম্ভাব্য ছাড়ের জন্য বিক্রয়ের দিকে তাকিয়ে আছে৷ ডিভাইসে যেকোনো সম্ভাব্য ছাড়ের বিষয়েও প্রত্যাশা রয়েছে, কারণ গেমাররা এই অত্যাধুনিক হ্যান্ডহেল্ড সিস্টেমের সাথে তাদের গেমিং অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য উন্মুখ।

লাইক এ ড্রাগন: দ্য ম্যান হু ইরেজেড হিজ নেম অ্যান্ড কল অফ ডিউটি: মডার্ন ওয়ারফেয়ার 3-এর মতো নতুন শিরোনামের অন্তর্ভুক্তি অনিশ্চিত রয়ে গেছে। পূর্ববর্তী বিক্রয় সাম্প্রতিক রিলিজের জন্য মিশ্র ফলাফল দেখিয়েছে, কিছুকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে বা অন্যান্য শিরোনামের তুলনায় ন্যূনতম ডিসকাউন্ট পাওয়া গেছে। যাইহোক, গেমাররা এই লোভনীয় গেমগুলির প্রাপ্যতা এবং সম্ভাব্য ডিসকাউন্টের ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বলে প্রত্যাশা বেশি।

যেহেতু গেমিং সম্প্রদায় স্টিম ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রয়ের আগমন উদযাপন করে, উত্তেজনা বাতাসকে পূর্ণ করে। আকর্ষণীয় ডিল, ডিসকাউন্ট এবং গেমগুলির একটি দুর্দান্ত লাইনআপ সহ, এই ইভেন্টটি গেমারদের তাদের লাইব্রেরি প্রসারিত করতে এবং ব্যাঙ্ক না ভেঙে নতুন অ্যাডভেঞ্চার অন্বেষণ করতে দেয়৷ আপনার প্রিয় শিরোনামগুলি পেতে এবং রোমাঞ্চকর ডিজিটাল যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হন যা আপনাকে ছুটির মরসুমে এবং তার পরেও বিনোদন দেবে!

সচরাচর জিজ্ঞাস্য

1. স্টিম ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রি কখন শুরু হয়?

স্টিম ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রয় আজ শুরু হয় এবং 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET এ শুরু হয়।

2. স্টিম ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রি কতদিন চলবে?

বিক্রয়টি ঠিক এক সপ্তাহের জন্য চলবে, 28 নভেম্বর একই সময়ে এটি শুরু হয়েছিল।

3. কোন গেমগুলি আমরা বিক্রয়ে দেখতে আশা করতে পারি?

যদিও বিক্রিতে অংশগ্রহণকারী গেমগুলির সম্পূর্ণ তালিকা শুধুমাত্র এটি শুরু হলেই প্রকাশ করা হবে, স্টিম দ্বারা প্রকাশিত একটি ট্রেলারে কিছু অন্তর্ভুক্ত শিরোনামের আভাস দেওয়া হয়েছে যেমন Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- মানুষ: মাইলস মোরালেস এবং স্টারফিল্ড।

4. স্টিম ডেক OLED কি বিক্রয়ের সময় ছাড় পাবে?

স্টিম ডেক OLED-তে ডিসকাউন্ট নিশ্চিত করা হয়নি, তবে অনেক গেমার সম্ভাব্য মূল্য হ্রাসের আশা করছেন যা তাদের গেমিং অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে তুলবে।

5. লাইক এ ড্রাগন: দ্য ম্যান হু ইরাজড হিজ নেম অ্যান্ড কল অফ ডিউটি: মডার্ন ওয়ারফেয়ার 3-এর মতো নতুন শিরোনাম কি বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে?

নতুন শিরোনামগুলি বিক্রয়ের অংশ হবে কিনা তা অনিশ্চিত রয়ে গেছে, কারণ পূর্ববর্তী বিক্রয় সাম্প্রতিক রিলিজের জন্য মিশ্র ফলাফল দেখিয়েছে। যাইহোক, গেমাররা তাদের প্রাপ্যতা এবং সম্ভাব্য ডিসকাউন্ট সংক্রান্ত যেকোনো ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।