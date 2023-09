Fortnite আপডেট 26.10: ডাউনটাইম সময়সূচী এবং নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমান

Fortnite বিকাশকারী, এপিক গেমস, ঘোষণা করেছে যে গেমটি 26.10 আপডেটের জন্য মুহূর্তের জন্য অনুপলব্ধ হবে। এই আপডেটটি PS5, PS4, Xbox কনসোল, Nintendo Switch, Android এবং PC সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রযোজ্য হবে। প্লেয়াররা আশা করতে পারে যে আপডেটটি 12 সেপ্টেম্বর সকালে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ হবে।

আপডেটের সাথে, ব্যবহারকারীদের সার্ভার ডাউনটাইমের একটি সময়কাল অনুমান করা উচিত। এর অর্থ হল ফোর্টনাইট কয়েক ঘন্টার জন্য সাময়িকভাবে খেলার অযোগ্য থাকবে। আপনি কখন গেমটিতে আবার লগ ইন করতে পারবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য, এখানে 26.10 সার্ভার ডাউনটাইম সময়সূচী রয়েছে:

- ডাউনটাইম 4 AM ET এ শুরু হতে সেট করা হয়েছে, ফলস্বরূপ সংক্ষিপ্তভাবে আগেই ম্যাচমেকিং অক্ষম করা হয়েছে।

- যুক্তরাজ্যের ভক্তদের জন্য, সম্পূর্ণ অফলাইন সময়কাল সকাল 9 AM BST এ শুরু হবে এবং ম্যাচমেকিং 8.30 AM BST-এ অক্ষম করা হবে।

ডাউনটাইম কখন শেষ হবে তা এপিক গেমগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি, তবে রক্ষণাবেক্ষণে সাধারণত প্রায় কয়েক ঘন্টা সময় লাগে। অতএব, Fortnite সর্বশেষে 11 AM BST এর মধ্যে অনলাইনে ফিরে আসা উচিত।

এই আপডেটের ঘোষণাটি 26.10 আপডেটে কোন নতুন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে সম্পর্কে উত্সাহীদের মধ্যে জল্পনা জাগিয়েছে। কিছু অনুরাগী তত্ত্ব করেন যে, মর্টাল কম্ব্যাট 1 এর আসন্ন প্রারম্ভিক অ্যাক্সেস লঞ্চের সাথে, ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে সাব জিরো ফোর্টনাইটের একটি খেলার যোগ্য চরিত্র হয়ে উঠতে পারে।

অতিরিক্তভাবে, এপিক গেমস একটি নতুন আইটেম বা অস্ত্রের পাশাপাশি একটি নতুন অগমেন্ট প্রবর্তন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইটেম শপ খেলোয়াড়দের তাদের গেমিং অভিজ্ঞতা অর্জন এবং উন্নত করার জন্য নতুন স্কিনও পাবে।

এই নতুন সংযোজনগুলির পাশাপাশি, এপিক গেমগুলি নতুন সিজনের শুরু থেকে প্রচলিত বাগ এবং গেমপ্লে ত্রুটিগুলি সমাধান করবে, সর্বোত্তম উপভোগের জন্য গেমটিকে আরও মসৃণ করবে।

সূত্র: এপিক গেমস টুইটার ঘোষণা