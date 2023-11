বালদুরের গেট 3 এর জন্য নতুন এক্সবক্স প্রকাশের তারিখ প্রকাশিত হয়েছে

Larian Studios ঘোষণা করেছে যে Xbox Series X|S-এ Baldur's Gate 3-এর জন্য অত্যন্ত প্রত্যাশিত মুক্তির তারিখটি The Game Awards 2023-এ উন্মোচন করা হবে। স্টুডিও নিশ্চিত করে যে গেমটি ডিসেম্বরে মুক্তির জন্য এখনও ট্র্যাকে রয়েছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ খবরটি Xbox প্লেয়ারদের জন্য একটি স্বাগত আপডেট হিসাবে আসে যারা এই সমালোচকদের প্রশংসিত RPG এর আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

Baldur's Gate 3 প্রাথমিকভাবে PC এবং PS5 এর জন্য কয়েক মাস আগে চালু হয়েছিল, কিন্তু Xbox সংস্করণটি সিরিজ এস কনসোলে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কিছু বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। Microsoft-এর নীতি হল সমস্ত Xbox Series X|S সংস্করণে গেমপ্লে বৈশিষ্ট্য সমতা নিশ্চিত করা, কিন্তু Baldur's Gate 3-এর জন্য একটি ব্যতিক্রম করা হয়েছে। সিরিজ S সংস্করণটি স্প্লিটস্ক্রিন কার্যকারিতা সমর্থন করবে না, যখন সিরিজ X সংস্করণটি এই বৈশিষ্ট্যটি ধরে রাখবে।

Larian Studios অনুরাগীদের আশ্বস্ত করেছে যে তারা আশা করতে পারে Xbox সংস্করণটি 2023 সালের শেষ নাগাদ প্রকাশিত হবে, এবং ডিসেম্বরের ঠিক কোণে আসার সাথে সাথে, মনে হচ্ছে সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী মসৃণভাবে চলছে।

উপরন্তু, ল্যারিয়ান স্টুডিওস ডিভিনিটি: অরিজিনাল সিন সিরিজে আরেকটি কিস্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে কিন্তু স্পষ্ট করেছে যে এটি তাদের পরবর্তী প্রকল্প নাও হতে পারে। তাদের ভবিষ্যত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বালদুরের গেট 3 সম্পূর্ণ করা তাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার রয়ে গেছে।

গেম অ্যাওয়ার্ডস 2023, 7ই ডিসেম্বরের জন্য নির্ধারিত, বিশ্বব্যাপী গেমারদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ ইভেন্ট হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 3, Resident Evil 2 Remake, Super Mario Bros. Wonder, এবং Alan-এর মতো অন্যান্য অত্যন্ত প্রশংসিত শিরোনামের পাশাপাশি Baldur's Gate 4 বছরের মর্যাদাপূর্ণ গেম বিভাগের জন্য মনোনীত হয়েছে। জাগো 2।

IGN-এর একটি পর্যালোচনায়, Baldur's Gate 3-কে CRPGs-এর জন্য একটি নতুন মানদণ্ড হিসাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল, এর কৌশলগত যুদ্ধ, আকর্ষক গল্প, সুনিপুণ চরিত্র, নিমগ্ন বিশ্ব এবং পুরস্কৃত অন্বেষণের প্রশংসা করে।

গেমিং শিল্পে আরও আপডেট এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য, আপনি জর্জ ইয়াংকে অনুসরণ করতে পারেন, একজন অভিজ্ঞ ফ্রিল্যান্স লেখক যিনি ইনসাইডার, কোটাকু, এনপিআর এবং বৈচিত্র্যের মতো প্রকাশনায় অবদান রেখেছেন।

FAQ

Xbox সিরিজ X|S-এ Baldur's Gate 3 কখন মুক্তি পাবে?

Baldur's Gate 3-এর Xbox সংস্করণের সঠিক প্রকাশের তারিখটি The Game Awards 2023-এ প্রকাশ করা হবে। গেমটি ডিসেম্বরে প্রকাশের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

Baldur's Gate 3 এর Xbox সিরিজ S সংস্করণটি কি স্প্লিটস্ক্রিন সমর্থন করবে?

না, Baldur's Gate 3-এর Xbox Series S সংস্করণটি স্প্লিটস্ক্রিন কার্যকারিতা সমর্থন করবে না। শুধুমাত্র সিরিজ এক্স সংস্করণে এই বৈশিষ্ট্য থাকবে।

অন্য দেবত্বের সুযোগ আছে কি: আসল পাপের খেলা?

যদিও ল্যারিয়ান স্টুডিওস ডিভিনিটি: অরিজিনাল সিন সিরিজে আরেকটি কিস্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে, এটি তাদের পরবর্তী প্রকল্প নাও হতে পারে। স্টুডিওটি বালদুরের গেট 3 সম্পূর্ণ করার দিকে মনোনিবেশ করে।

গেম অ্যাওয়ার্ডস 2023-এ বছরের সেরা গেমের জন্য অন্য কোন গেমগুলি মনোনীত হয়েছে?

Baldur's Gate 3 এর পাশাপাশি, গেম অফ দ্য ইয়ারের জন্য মনোনীতদের মধ্যে রয়েছে The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder, এবং Alan Wake 2।