অ্যাপল আর্কেড: উপলব্ধ গেমস এবং সর্বশেষ রিলিজের জন্য একটি ব্যাপক গাইড

অ্যাপল আর্কেড, অ্যাপলের সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক গেমিং পরিষেবা, এটি চালু হওয়ার পর থেকে দ্রুত গেমগুলির লাইব্রেরি বাড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে 100 টির কাছাকাছি শিরোনাম এবং এখন 200 টিরও বেশি গেম উপলব্ধ, Apple Arcade iPhone, iPad, iPod touch, Mac, এবং Apple TV এর জন্য গেমগুলির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্বাচন অফার করে৷

সর্বশেষ গেমগুলি অন্বেষণ এবং ডাউনলোড করতে, ব্যবহারকারীরা অ্যাপ স্টোরের আর্কেড ট্যাবে যেতে পারেন, নীচে স্ক্রোল করতে পারেন এবং "সব গেম দেখুন" নির্বাচন করতে পারেন৷ নতুন প্রকাশগুলি সাধারণত পৃষ্ঠার শীর্ষে তালিকাভুক্ত করা হয়।

অ্যাপল আর্কেডে সর্বশেষ রিলিজ হল মাই টকিং অ্যাঞ্জেলা 2+, মাই টকিং টম ফ্র্যাঞ্চাইজির নির্মাতাদের একটি জনপ্রিয় ভার্চুয়াল পোষা গেম। এই গেমটিতে, খেলোয়াড়রা অ্যাঞ্জেলা, একটি ফ্যাশনেবল বিড়ালকে তার বড় শহরের বাড়িতে নাচ, বেকিং এবং মার্শাল আর্টের মতো কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকতে সাহায্য করে৷

আরেকটি সাম্প্রতিক সংযোজন হল সাম্বা দে অ্যামিগো: পার্টি-টু-গো, একটি রিদম গেম যা মূলত আর্কেডে 1999 সালে চালু হয়েছিল। খেলোয়াড়রা তাদের মারাকাস এবং গ্রুভ দিয়ে এটিকে বিভিন্ন ঘরানার 40টি হিট গানে কাঁপতে পারে, যার মধ্যে লেডি গাগা এবং শিল্পীদের ট্র্যাক রয়েছে। PSY.

সমাপ্তি সীমিত চাল সহ একটি হস্তশিল্প ম্যাচিং গেম যা খেলোয়াড়দের কৌশলগতভাবে চিন্তা করতে এবং চতুর ম্যাচগুলি করতে চ্যালেঞ্জ করে। লিডারবোর্ডে আরোহণ করুন, বিশেষ টাইলস এবং পাওয়ার-আপগুলি আনলক করুন এবং ক্লাসিক মোডে বিভিন্ন থিম অন্বেষণ করুন বা টেম্পো মোডের সাথে সঙ্গীতে হারিয়ে যান।

কিংডম: মার্জ অ্যান্ড বিল্ড মার্জ-২ গেমপ্লে এবং কিংডম-বিল্ডিং মেকানিক্সের একটি অনন্য মিশ্রণ অফার করে। খেলোয়াড়দের অবশ্যই প্রিন্স এডওয়ার্ড এবং তার বন্ধুদের এমন একটি রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে হবে যা একটি রহস্যময় যাদুকরী শক্তি দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে। অনুসন্ধানে ভরা একটি জাদুকরী দুঃসাহসিক কাজ শুরু করুন এবং রাজ্যের পতনের রহস্য উন্মোচন করুন।

এগুলি অ্যাপল আর্কেডে উপলব্ধ গেমগুলির কয়েকটি উদাহরণ। অন্যান্য শিরোনামের মধ্যে রয়েছে Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, এবং Bold Moves+।

এটি লক্ষণীয় যে Apple Arcade PS5 এবং Xbox ওয়্যারলেস কন্ট্রোলারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা খেলোয়াড়দের তাদের পছন্দের নিয়ামকের সাথে এই গেমগুলি উপভোগ করতে দেয়৷

অ্যাপল আর্কেড নিয়মিতভাবে নতুন গেম যোগ করে চলেছে, আপডেট এবং রিলিজ আগামী মাসের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র সেপ্টেম্বরেই 40+ গেম আপডেট এবং তিনটি নতুন রিলিজ দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Apple Arcade-এ উপলব্ধ বিভিন্ন ধরনের গেম উপভোগ করুন এবং Apple ডিভাইসে গেমিংয়ের রোমাঞ্চকর জগতে ডুব দিন৷

