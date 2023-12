যৌথ মাদক তদন্তে এগারো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে

By

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি জর্জিয়া ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের ওয়েস্ট মেট্রো আঞ্চলিক ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অফিসের নেতৃত্বে একটি যৌথ মাদক তদন্তে সহযোগিতা করেছে, যার ফলে এগারো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং চার্জ করা হয়েছে৷ অপারেশনে নর্থওয়েস্ট জর্জিয়া ড্রাগ টাস্ক ফোর্স, হারালসন কাউন্টি শেরিফের অফিস, ট্রাপ কাউন্টি শেরিফের অফিস, ডিইএ বার্মিংহাম ডিস্ট্রিক্ট অফিস টাস্ক ফোর্স গ্রুপ 42 এবং 7 তম জুডিশিয়াল সার্কিট মেজর ক্রাইমস ইউনিট সহ একাধিক সংস্থা জড়িত ছিল।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাদক পাচার থেকে শুরু করে ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের অভিযোগে বিভিন্ন কাউন্টির ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 2023 সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া তদন্তটি প্রাথমিকভাবে একজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে কিন্তু পরবর্তীতে জর্জিয়া এবং আলাবামার একাধিক কাউন্টিতে পরিচালিত একটি মাদক পাচারকারী সংস্থাকে উন্মোচিত করে।

অনুসন্ধান ওয়ারেন্টগুলি একাধিক স্থানে কার্যকর করা হয়েছিল, যার ফলে এই ওয়ারেন্টগুলি কার্যকর করার সময় এবং বৃহত্তর তদন্তের অংশ হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছিল৷ অভিযানের সময় প্রায় 4 কিলোগ্রাম সন্দেহভাজন মেথামফেটামাইন, 2 পাউন্ড সন্দেহভাজন গাঁজা, 6টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রায় 14,000 ডলার নগদ জব্দ করা হয়েছে।

সন্দেহভাজনদের বিভিন্ন কাউন্টি জেলে আটক করা হয়েছিল, তদন্তের লক্ষ্য ছিল লক্ষ্যবস্তু এলাকায় রাস্তায়-স্তরের মাদক বিতরণ ব্যাহত করা এবং নিরাপদ সম্প্রদায় তৈরি করা।

তদন্ত শেষ হলে, মামলার ফাইলটি তাল্লাপুসা জুডিশিয়াল সার্কিট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে প্রসিকিউশনের জন্য পাঠানো হবে। এই তদন্ত সম্পর্কিত তথ্যের সাথে যে কেউ জর্জিয়া ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ওয়েস্ট মেট্রো রিজিওনাল ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। বেনামী টিপস 1(800) 597-TIPS (8477) কল করা সহ, GBI-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অনলাইনে, অথবা See Something, Send Something মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে জমা দেওয়া যেতে পারে।