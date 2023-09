মাইক্রোসফট টোকিও গেম শো 2023 এ Xbox ডিজিটাল সম্প্রচার হোস্ট করবে

By

Microsoft ঘোষণা করেছে যে এটি আসন্ন টোকিও গেম শো 2023-এ Xbox ডিজিটাল সম্প্রচার হোস্ট করবে। সম্প্রচারটি 21 সেপ্টেম্বর 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST এ অনুষ্ঠিত হবে।

সম্প্রচারের সময়, মাইক্রোসফ্ট Xbox গেম স্টুডিও এবং বেথেসদা সফটওয়ার্কস থেকে গেমগুলির অগ্রগতি আপডেট সরবরাহ করবে। উপরন্তু, তারা প্রাথমিকভাবে জাপান এবং এশিয়ায় অবস্থিত ডেভেলপারদের দ্বারা তৈরি গেমগুলির একটি সৃজনশীলভাবে বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ প্রদর্শন করবে। ইভেন্টে নতুন গেমের ঘোষণাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা Xbox গেম পাসে আসবে।

এক্সবক্স ডিজিটাল ব্রডকাস্ট বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে। দর্শকরা অফিসিয়াল টোকিও গেম শো ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচার দেখতে পারবেন, সেইসাথে Xbox সোশ্যাল চ্যানেল নির্বাচন করতে পারবেন। সম্প্রচারটি ইংরেজি, জাপানিজ, কোরিয়ান, সরলীকৃত চাইনিজ, ঐতিহ্যবাহী চীনা, মালয়, থাই, ভিয়েতনামী, ইন্দোনেশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং কাস্টিলিয়ান স্প্যানিশ সহ একাধিক ভাষায় উপলব্ধ হবে।

এই ইভেন্টটি গেমার এবং Xbox এর অনুরাগীদের জন্য আসন্ন গেমগুলির সর্বশেষ আপডেট এবং ঘোষণাগুলি পেতে একটি উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ উপস্থাপন করে৷ এটি জাপানি এবং এশিয়ান গেমিং বাজারের প্রতি মাইক্রোসফটের প্রতিশ্রুতিকেও তুলে ধরে, এই অঞ্চলের প্রতিভা এবং সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে।

টোকিও গেম শো হল জাপানে অনুষ্ঠিত একটি বার্ষিক গেমিং এক্সপো, যেখানে গেমিং শিল্পের সর্বশেষ উন্নয়নগুলি দেখানো হয়েছে। এটি গেম ডেভেলপার, হার্ডওয়্যার কোম্পানি এবং গেমিং উত্সাহীদের একত্রিত হতে এবং গেমিংয়ের বিশ্ব উদযাপন করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে।

