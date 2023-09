অ্যাপল ইভেন্ট এবং ড্রিমফোর্স কনফারেন্সের মাধ্যমে টেক ইয়ার শুরু হয়েছে

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অ্যাপলের আইফোন ইভেন্ট এবং সেলসফোর্সের ড্রিমফোর্স সম্মেলনের মতো বড় ইভেন্টগুলি শিল্পের জন্য সুর সেট করে একটি নতুন প্রযুক্তি বছরের সূচনা করে। এই ইভেন্টগুলি মেটা প্ল্যাটফর্ম, মাইক্রোসফ্ট এবং ওরাকলের জন্য সারিবদ্ধ শো সহ টেক কনফারেন্স সিজনের শুরুর সংকেত দেয়।

একটি অত্যন্ত প্রত্যাশিত ইভেন্ট হল আর্ম হোল্ডিংসের প্রাথমিক পাবলিক অফার, চিপ ডিজাইনারের মূল্য $50 বিলিয়ন থেকে $54.5 বিলিয়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই আইপিও, ডেলিভারি স্টার্টআপ ইন্সটাকার্টের পরিকল্পিত পাবলিক অফার সহ, সুপ্ত প্রযুক্তি আইপিও বাজারকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। আইনি লড়াই, সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা, চীনের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রক চ্যালেঞ্জ উদ্বেগ বাড়িয়েছে বলে এই বছর বাজি ধরেছে।

সপ্তাহের ইভেন্টগুলি প্রযুক্তি শিল্পে সুযোগ এবং সমস্যা উভয়ই তুলে ধরে। আর্মের আইপিও প্রযুক্তি এবং AI এর শক্তি প্রদর্শন করে, যখন Google-DoJ কেস কয়েকটি কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত শক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিচার বিভাগ যুক্তি দেয় যে গুগল অনুসন্ধান ইঞ্জিন বাজারে একচেটিয়া করার জন্য ফোন নির্মাতা এবং ইন্টারনেট ব্রাউজারগুলির সাথে অবৈধভাবে চুক্তি করেছে।

ইতিমধ্যে, একটি সিনেট প্যানেল দায়িত্বশীল AI ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করছে, এবং AI নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বিদলীয় আইন তৈরি করা হচ্ছে। এমনকি অ্যাপল এবং সেলসফোর্সের মতো টেক জায়ান্টরাও চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত নয়, অ্যাপল রাজস্ব এবং বিক্রয় সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি এবং সেলসফোর্স সান ফ্রান্সিসকোতে ড্রাগ ব্যবহার এবং গৃহহীনতার উদ্বেগের কারণে ড্রিমফোর্সকে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে বিবেচনা করছে।

টেক ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হল AI। আলোচনার বদ্ধ-দরজা প্রকৃতি এবং শিল্পের প্রভাবশালী খেলোয়াড়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রক ক্যাপচারের সম্ভাবনা প্রবিধানের ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। যাইহোক, বিচার বিভাগের সম্পৃক্ততা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়।

সামগ্রিকভাবে, এই জ্যাম-প্যাকড কারিগরি সপ্তাহটি সুযোগ, চ্যালেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রক উদ্বেগের মিশ্রণের সাথে আগামী বছরে প্রযুক্তি শিল্পের জন্য মঞ্চ তৈরি করে।

