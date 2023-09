নিন্টেন্ডো সুইচ 2 বৈশিষ্ট্য উন্নত কর্মক্ষমতা এবং হ্রাস লোড সময় গুজব

By

অত্যন্ত প্রত্যাশিত নিন্টেন্ডো সুইচ 2 সম্পর্কে গুজবগুলি প্রচারিত হতে থাকে, এর কার্যকারিতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে নতুন বিবরণ প্রকাশিত হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলি দাবি করেছে যে কনসোলটি আগস্টে গেমসকমে একটি গোপন প্রদর্শন করেছিল এবং এখন একটি তৃতীয় উত্স এই দাবিগুলিকে সমর্থন করেছে এবং অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করেছে।

ইউরোগেমার এবং ভিজিসি-র রিপোর্ট অনুসারে, সুইচ 2 একটি উচ্চ ফ্রেম রেট এবং রেজোলিউশনে "দ্য লিজেন্ড অফ জেল্ডা: ব্রেথ অফ দ্য ওয়াইল্ড" চালানোর গুজব রয়েছে, যা জনপ্রিয় গেমের ভক্তদের জন্য আশাব্যঞ্জক শোনাচ্ছে। Nate The Hate, পূর্বে একটি নির্ভরযোগ্য Nintendo অভ্যন্তরীণ, এছাড়াও এই দাবিগুলিকে সমর্থন করেছে এবং আরো বিশদ প্রকাশ করেছে যা তিনি কনসোল সম্পর্কে শুনেছেন।

Nate The Hate দ্বারা উল্লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হল লোডের সময় উল্লেখযোগ্য হ্রাস। তিনি বলেছেন যে নতুন হার্ডওয়্যার গেমগুলির জন্য প্রায় তাত্ক্ষণিক লোড সময়ের জন্য অনুমোদিত, বিশেষত যখন প্রধান মেনু থেকে বুট আপ হয়। এটি মূল সুইচের তুলনায় একটি বড় উন্নতি, যার লোডিং সময় প্রায় 30 সেকেন্ড ছিল।

পারফরম্যান্সের পরিপ্রেক্ষিতে, Nate The Hate দাবি করেছেন যে "Breath of the Wild" সুইচ 60-এ 4K রেজোলিউশনে 2 ফ্রেম প্রতি সেকেন্ডে চলছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে কনসোলে প্লেস্টেশনের মতোই উন্নত রে-ট্রেসিং ক্ষমতা রয়েছে। 5 এবং Xbox সিরিজ X/S অর্জন করতে পারে। যাইহোক, তিনি স্পষ্ট করেছেন যে সুইচ 2 এর কাঁচা শক্তি Xbox সিরিজ এস এর চেয়ে কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে, সুইচ 2 DLSS (ডিপ লার্নিং সুপার স্যাম্পলিং) নামে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, যা নিম্ন-শক্তিসম্পন্ন ডিভাইসগুলিতে 4K রেজোলিউশন অনুকরণ করতে পারে। কর্মক্ষমতা দক্ষতা বজায় রেখে এটি নেটিভ 4K-এর সাথে তুলনামূলক ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে।

যদিও এখনও সুইচ 2 এর পিছনের সামঞ্জস্যতা এবং অফিসিয়াল প্রকাশ/লঞ্চের তারিখগুলি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়েছে, Nate The Hate পরামর্শ দেয় যে পরবর্তী নিন্টেন্ডো ডাইরেক্ট প্রায় তিন দিনের মধ্যে সম্প্রচারিত হবে, সম্ভবত 14 সেপ্টেম্বর। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে নিন্টেন্ডো ডাইরেক্ট সাধারণত ঘটে থাকে বৃহস্পতিবার।

উপসংহারে, নিন্টেন্ডো সুইচ 2-এর গুজবযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত কর্মক্ষমতা, কম লোডের সময় এবং DLSS প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার নির্দেশ করে। ভক্তরা এই অত্যন্ত প্রত্যাশিত কনসোল সম্পর্কে নিন্টেন্ডো থেকে আরও আপডেটের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

