নিন্টেন্ডো সুইচ 2 গুজব: ব্রেথ অফ দ্য ওয়াইল্ড ডেমো উন্নত গ্রাফিক্স এবং লোড টাইমগুলি প্রদর্শন করেছে

নিন্টেন্ডোর পরবর্তী কনসোল সম্পর্কে গুজব, যাকে অস্থায়ীভাবে 'সুইচ 2' বলা হয়, সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে। Eurogamer এবং VGC-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, Gamescom 2023-এর সময় নির্বাচিত ডেভেলপারদের কনসোল ডেমো করার সুযোগ ছিল। ডেমোতে The Legend of Zelda: Breath of the Wild-এর একটি উন্নত সংস্করণ দেখানো হয়েছে, যদিও সেই সময়ে উন্নতির সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়নি।

সাম্প্রতিক ন্যাট দ্য হেট পডকাস্ট থেকে এখন নতুন গুজব বিশদ প্রকাশ পেয়েছে। হোস্ট দাবি করেছে যে গেমসকম টেক ডেমো 4K 60fps এ চলমান ব্রেথ অফ দ্য ওয়াইল্ড প্রদর্শন করেছে, যার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হল লোডের সময় নির্মূল করা। এটি স্পষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুজবগুলি বোঝায় না যে স্যুইচ লঞ্চ শিরোনামটি পরবর্তী হার্ডওয়্যারের সাথে পুনরায় প্রকাশ করা হবে। বরং, এটি উত্তরাধিকারীর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এমনও দাবি করা হয়েছে যে টেক ডেমোতে DLSS 3.5, Nvidia-এর রিয়েল-টাইম এআই আপস্কেলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যাইহোক, এটা অনিশ্চিত যে ডেমোটি 3.5 সংস্করণের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সেট ব্যবহার করেছে, যেমন ফ্রেম জেনারেশন। ডিএলএসএস-এর অন্তর্ভুক্তি বেশ কয়েক বছর ধরে সুইচ উত্তরসূরির জন্য জল্পনা-কল্পনার বিষয় এবং 3.5 সংস্করণের উল্লেখ অবশ্যই কৌতুহলজনক।

পডকাস্ট কথোপকথনের সময়, হোস্ট উল্লেখ করেছেন যে মার্চ 2024 একটি সম্ভাব্য তারিখ ছিল যদিও এটি একটি প্রকাশ বা প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করেছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এই বছরের শুরুতে আগের গুজবগুলি সুইচ 2024-এর জন্য 2 সালের শেষের দিকে রিলিজের পরামর্শ দিয়েছে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুজবগুলি এই সময়ে নিন্টেন্ডো দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। তথ্য সূত্র এবং শোনার উপর ভিত্তি করে. অতিরিক্তভাবে, যদি এই স্পেসিফিকেশনগুলি সঠিক হয়, তবে গেমসকমে প্রদর্শিত প্রযুক্তির ডেমোটি চূড়ান্ত কনসোলের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অগত্যা প্রতিফলিত নাও করতে পারে তা বিবেচনা করা অপরিহার্য।

যেহেতু এই গুজবগুলি ক্রমাগত প্রচারিত হচ্ছে, এটি 'সুইচ 2'-এ ব্রেথ অফ দ্য ওয়াইল্ডের একটি উন্নত সংস্করণের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করা উত্তেজনাপূর্ণ। যাইহোক, Nintendo দ্বারা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত, এই গুজবগুলিকে লবণের দানা দিয়ে নেওয়া উচিত।

সোর্স:

- ইউরোগ্যামার

- ভিজিসি

- ঘৃণা পডকাস্ট Nate