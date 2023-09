নিন্টেন্ডো সুইচ 2: গুজব স্পেস এবং সম্ভাব্য প্রকাশের তারিখ

পরিচিত ভিডিও গেম লিকার NateTheHate-এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন গুজব Nintendo Switch 2 সম্পর্কে আরও বিশদ প্রদান করেছে। Nate এর মতে, নতুন সিস্টেমটি জার্মানির কোলোনে Gamescom 2023-এ বন্ধ দরজার পিছনে ডেভেলপারদের কাছে দেখানো হয়েছিল।

Nate দ্বারা শেয়ার করা তথ্যের মূল অংশগুলির মধ্যে একটি হল The Legend of Zelda: Breath of the Wild-এর একটি ডেমো নতুন সিস্টেমে 4K রেজোলিউশন এবং 60 ফ্রেম প্রতি সেকেন্ডে চলছিল, মূল নিন্টেন্ডো সুইচের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম লোডিং সময় সহ . এটি পরামর্শ দেয় যে সুইচ 2 এর কর্মক্ষমতা উন্নত হতে পারে, বিশেষ করে যখন ডক করা হয়।

এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে নতুন সিস্টেমে DLSS (ডিপ লার্নিং সুপার স্যাম্পলিং) প্রযুক্তি, বিশেষ করে DLSS 3.5 অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যাইহোক, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে সুইচ 2-এ ডিএলএসএস বাস্তবায়নে পিসি সংস্করণে পাওয়া সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে।

গেমসকমে প্রদর্শিত আরেকটি ডেমো ছিল ম্যাট্রিক্স, যা বর্ধিত রে ট্রেসিং ক্ষমতা সহ ভিজ্যুয়াল মানের দিক থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কনসোলের সাথে সমান বলে মনে হয়েছে। যাইহোক, এটি অনুমান করা হয় যে এই ডেমোটি নেটিভ হার্ডওয়্যারে নয়, বরং অনুরূপ স্পেসিফিকেশন সহ একটি পিসি বা ডেভ কিটে চলছে।

গেমসকমে আলোচনা 2024 সালের মার্চ মাসে একটি সম্ভাব্য প্রকাশের তারিখ নির্দেশ করে, NateTheHate এই তারিখটি সরকারী প্রকাশ বা Nintendo Switch 2 এর প্রকৃত প্রবর্তনকে বোঝায় কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছে।

পিছনের সামঞ্জস্যের জন্য, নতুন সিস্টেমটি আসল নিন্টেন্ডো স্যুইচের জন্য প্রকাশিত গেমগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কিনা সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

যদিও এই বিশদগুলি গুজব Nintendo Switch 2-এ একটি আকর্ষণীয় আভাস দেয়, তবে এই তথ্যগুলিকে সতর্কতার সাথে যোগাযোগ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলি এখনও অযাচাইকৃত ফাঁসের উপর ভিত্তি করে। এই গুজবগুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় কিনা তা কেবল সময়ই বলে দেবে এবং ভক্তরা নিন্টেন্ডো থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সূত্র: NateTheHate, Reddit