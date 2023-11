নতুন গবেষণা মহাকাশে স্তন্যপায়ী প্রজননের সম্ভাবনার পরামর্শ দেয়

In a groundbreaking study, researchers from the University of Yamanashi’s Advanced Biotechnology Centre and the Japan Aerospace Space Agency (JAXA) have successfully grown mouse embryos in space on the International Space Station (ISS). The embryos developed normally under microgravity conditions, indicating that reproduction in space may be a possibility for humans as well. The findings of this study were published in the scientific journal iScience.

একটি রকেট ব্যবহার করে, হিমায়িত মাউসের ভ্রূণগুলিকে 2021 সালের আগস্টে ISS-এ পাঠানো হয়েছিল৷ একবার মহাকাশে গেলে, ভ্রূণগুলিকে একটি বিশেষ ডিভাইস ব্যবহার করে গলানো হয়েছিল এবং চার দিনের জন্য স্পেস স্টেশনে বাড়তে দেওয়া হয়েছিল৷ লক্ষণীয়ভাবে, এই ভ্রূণগুলি ব্লাস্টোসিস্টে বিকশিত হয়, যা প্রাথমিক কোষ যা শেষ পর্যন্ত ভ্রূণ এবং প্লাসেন্টায় বিকশিত হয়।

মহাকাশে মহাকর্ষের অভাব এই ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি। গবেষকরা ভ্রূণের ডিএনএ এবং জিন বিশ্লেষণ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিকশিত ভ্রূণের তুলনায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন খুঁজে পাননি। এটি পরামর্শ দেয় যে স্থানের অনন্য অবস্থা স্তন্যপায়ী বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে না।

যদিও এই গবেষণাটি একটি বড় ধাপ এগিয়ে, মহাকাশে প্রজননের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। এই অধ্যয়নের পরবর্তী ধাপে মাইক্রোগ্রাভিটিতে বিকশিত ব্লাস্টোসিস্টগুলিকে ইঁদুরের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয় যাতে তারা জন্ম দিতে পারে কিনা।

এই গবেষণার প্রভাব ভবিষ্যতের মহাকাশ অনুসন্ধান এবং সম্ভাব্য উপনিবেশ মিশনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রামের লক্ষ্য মানুষকে চাঁদে এবং অবশেষে মঙ্গলে ফেরত পাঠানো, মহাকাশে কীভাবে প্রজনন ঘটতে পারে তা বোঝা দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ বাসস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যয়নটি মানুষের মহাকাশ উপনিবেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে এবং এই ধারণাটিকে সমর্থন করে যে মানুষ সম্ভাব্যভাবে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে সমৃদ্ধশালী সম্প্রদায় স্থাপন করতে পারে। যাইহোক, মহাকাশে জন্ম নেওয়া সন্তানদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘায়িত মাইক্রোগ্রাভিটি এক্সপোজারের প্রভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: গবেষণার মূল ফলাফল কি ছিল?

উত্তর: অধ্যয়নের মূল অনুসন্ধান ছিল যে মাউস ভ্রূণগুলি সাধারণত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে মাইক্রোগ্র্যাভিটি অবস্থায় বিকশিত হয়েছিল।

প্রশ্ন: ব্লাস্টোসিস্ট কি এবং কেন তারা এই গবেষণায় উল্লেখযোগ্য?

A: Blastocysts are early cells that develop into a fetus and placenta. In this study, the development of blastocysts in microgravity conditions shows that early mammalian development can occur in space.

প্রশ্নঃ কোন কোন প্রতিষ্ঠান গবেষণাটি পরিচালনা করেছে?

উত্তর: ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডভান্সড বায়োটেকনোলজি সেন্টার এবং জাপান অ্যারোস্পেস স্পেস এজেন্সি (JAXA) এর গবেষকরা গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন।

Q: What are the implications of this research for future space exploration and colonization?

উত্তর: এই গবেষণাটি মহাকাশে স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজননের সম্ভাবনার পরামর্শ দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ বাসস্থান এবং চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে উপনিবেশ মিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন: মহাকাশে প্রজননের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য আরও কী পরীক্ষা প্রয়োজন?

A: Further experiments involve transplanting blastocysts developed in microgravity into mice to determine if they can give birth. This will confirm whether reproduction is fully viable in space.