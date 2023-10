শুকনো রঙের প্যাটার্নে রঙ্গক ঘনত্ব এবং শুকানোর তাপমাত্রার প্রভাব

গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে পেইন্ট শুকানোর উপায় দুটি কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়: পেইন্টে রঙ্গক ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় এটি শুকায়। এই কারণগুলি সামঞ্জস্য করে, শুকনো পেইন্টের চূড়ান্ত চেহারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

In a study published in ACS’ Langmuir, researchers found that drops of paint with lower pigment concentrations or dried on cooler surfaces often resembled “fried eggs” when dry. On the other hand, drops with higher pigment concentrations or dried at higher temperatures had a more uniform appearance. This information suggests that manipulating the concentration of pigment and drying temperature can affect the pattern and appearance of dried paint.

পেইন্টের শুকানোর প্রক্রিয়াটি এর জটিল রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে রেজিন, রঙ্গক, সংযোজন এবং জলের মতো দ্রাবক। পেইন্ট শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে, যা কখনও কখনও অবাঞ্ছিত নিদর্শন বা ছোট ফাটল হতে পারে। শিল্পী এবং চিত্রশিল্পীরা সাধারণত পেইন্ট প্রয়োগ করার সময় পৃষ্ঠে রঙ্গকটির সমান বিতরণ কামনা করেন। যাইহোক, শুকানোর প্রক্রিয়া চলাকালীন নিদর্শন গঠন এড়াতে কিভাবে পরিষ্কার করা হয়নি।

এটি তদন্ত করার জন্য, গবেষকরা জলের সাথে মিশ্রিত একটি জল-ভিত্তিক অ্যাক্রিলিক পেইন্ট ব্যবহার করে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তারা দ্রবণগুলিকে উত্তপ্ত কাচের স্লাইডে ফেলে দেয়, যার ফলে তরলটি বাষ্পীভূত হতে পারে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, তারা তিনটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছিল যা শুকনো পেইন্টের চূড়ান্ত চেহারাকে প্রভাবিত করেছিল।

প্রথমত, গরম সাবস্ট্রেট থেকে ফোঁটার শীতল শীর্ষে তরলের অভ্যন্তরীণ প্রবাহ ছিল, সেইসাথে কৈশিক প্রবাহের কারণে একটি বাহ্যিক টান ছিল। দ্বিতীয়ত, পেইন্ট সাসপেনশনের জেলেশন সান্দ্রতা বৃদ্ধি করে এবং পিগমেন্টের গতি কমিয়ে দেয়। অবশেষে, শুকানোর ধাপটি কাচের স্লাইডের পৃষ্ঠে রঙ্গকগুলিকে লক করে দেয়।

গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে রঙ্গকের ঘনত্ব এবং গ্লাস স্লাইডের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা উভয়ই শুকনো পেইন্টের ড্রপের আকার, আকৃতি এবং প্যাটার্নকে প্রভাবিত করে। নিম্ন রঙ্গক ঘনত্ব সহ ড্রপগুলি বা শীতল পৃষ্ঠে স্থাপন করা কেন্দ্রে রঙিন অণু জমা করে, একটি "ভাজা ডিম" চেহারা তৈরি করে। অন্যদিকে, উচ্চতর রঙ্গক ঘনত্বের ফোঁটা বা উচ্চ তাপমাত্রায় শুকানোগুলির একটি আরও অভিন্ন প্যাটার্ন ছিল এবং জুড়ে সমান রঙের বন্টন ছিল।

To control the appearance of dried paint, it is suggested that pigment concentration and surface temperature be adjusted depending on the desired final pattern.

রেফারেন্স: "ড্রাইং ড্রপস অফ পেইন্ট সাসপেনশন: 'ফ্রাইড এগস' থেকে কোয়াসি-হোমোজিনিয়াস প্যাটার্নস" স্টেলা এমএম রামোস, ড্যামিয়েন সাউবেরান্ড, রেমি ফুলক্রান্ড এবং ক্যাথরিন ব্যারেন্টিন, 14 সেপ্টেম্বর 2023, ল্যাংমুইর। DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605