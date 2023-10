নতুন প্রযুক্তি আন্তঃকোষীয় প্রক্রিয়াগুলি কল্পনা করার জন্য ইমেজিং পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করে

By

এসএলএসি ন্যাশনাল অ্যাক্সিলারেটর ল্যাবরেটরিতে পিটার ডাহলবার্গের নেতৃত্বে গবেষকদের একটি দল এমন একটি কৌশল তৈরি করছে যা ক্রায়োজেনিক ইলেক্ট্রন টমোগ্রাফি (ক্রাইও-ইটি) এবং সুপার-রেজোলিউশন ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপির ইমেজিং পদ্ধতিগুলিকে উচ্চ বিশদে আন্তঃকোষীয় প্রক্রিয়াগুলি কল্পনা করতে একত্রিত করে। ডাহলবার্গের লক্ষ্য হল উভয় কৌশলের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করা, নির্দিষ্ট জৈব অণুগুলির সনাক্তকরণ এবং তাদের সেলুলার প্রেক্ষাপটের একটি বিস্তৃত দৃশ্যের জন্য অনুমতি দেয়।

সুপার-রেজোলিউশন ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপি পৃথক অণুগুলিকে ট্র্যাক করার ক্ষেত্রে কার্যকর, তবে এতে আশেপাশের সেলুলার পরিবেশ সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। অন্যদিকে, Cryo-ET, কোষের উচ্চ-রেজোলিউশনের ছবি সরবরাহ করে কিন্তু পৃথক অণুকে চিহ্নিত করতে এবং ট্র্যাক করতে পারে না। ডাহলবার্গের কৌশল, যাকে বলা হয় "সুপার-সমাধানকৃত ক্রায়োজেনিক কোরিলেটিভ লাইট এবং ইলেক্ট্রন টমোগ্রাফি," লক্ষ্য অণু এবং এর আশেপাশের একটি স্পষ্ট দৃশ্যায়ন প্রদান করার জন্য উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত চিত্রগুলিকে ওভারলে করে এই সীমাবদ্ধতাকে সম্বোধন করে।

যাইহোক, এই কৌশলগুলিকে একত্রিত করার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অপ্টিমাইজেশন এবং পরিবর্তন প্রয়োজন। ডাহলবার্গ এবং তার দল একটি সংযুক্ত স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ (FIB-SEM) সহ একটি ফোকাসড আয়ন বিম মিলিং সিস্টেমকে উন্নত করার জন্য কাজ করছে যাতে একটি ছোট গ্রিডে ফ্ল্যাশ-ফ্রিজিং কোষের মতো চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং উভয় ইমেজিং পদ্ধতির সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা যায়।

এটি সম্পন্ন করার জন্য, ডাহলবার্গ একটি অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ যোগ করে FIB-SEM সংশোধন করেছেন। এই পরিবর্তনটি গ্রিড সরানো ছাড়াই ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপি ডেটা সংগ্রহের অনুমতি দেয়, এইভাবে সম্ভাব্য ক্ষতি এবং দূষণ কমিয়ে দেয়।

দলটি ইতিমধ্যেই কৌলোব্যাক্টার ক্রিসেন্টাস ব্যাকটেরিয়া কোষের মধ্যে প্রোটিনের আচরণ অধ্যয়ন করতে এই কৌশলটি ব্যবহার করেছে, যা অসমমিতিক বিভাজনের মধ্য দিয়ে যায়। ফলাফলগুলি অন্তঃকোষীয় প্রক্রিয়াগুলিতে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে এবং মানব কোষে অনুরূপ প্রক্রিয়াগুলির উপর আলোকপাত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডাহলবার্গ এবং তার দল পরিবর্তিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে এবং কৌশলটি অগ্রসর করতে উত্তেজিত। ক্রাইও-ইটি এবং সুপার-রেজোলিউশন ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপিকে একত্রিত করে, তারা মৌলিক সেলুলার প্রক্রিয়াগুলিকে চালিত করে এমন আণবিক মেশিনগুলির রহস্য উন্মোচন করার লক্ষ্য রাখে।

সূত্র: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117