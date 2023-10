বিজ্ঞানীরা আল্ট্রাফাস্ট ইলেক্ট্রন ক্যামেরা ব্যবহার করে ডিসোসিয়েশনের আইনে প্রোটন ক্যাপচার করেন

By

এনার্জি বিভাগের এসএলএসি ন্যাশনাল এক্সিলারেটর ল্যাবরেটরি এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা অ্যামোনিয়া অণুর মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর গতি পর্যবেক্ষণ করতে সফলভাবে আল্ট্রাফাস্ট ইলেক্ট্রন ডিফ্র্যাকশন (UED) ব্যবহার করেছেন। ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারে প্রকাশিত দলের ফলাফলগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং প্রোটন স্থানান্তর ট্র্যাক করার ক্ষেত্রে UED-এর সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করে।

প্রোটন স্থানান্তর অনেক রাসায়নিক এবং জৈবিক প্রতিক্রিয়ার জন্য মৌলিক, যেমন এনজাইম ক্যাটালাইসিস এবং কোষে প্রোটন পাম্প। প্রোটন স্থানান্তরের সময় কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাদের দ্রুত প্রকৃতির কারণে চ্যালেঞ্জিং, ফেমটোসেকেন্ডের মধ্যে ঘটে। বর্তমান পদ্ধতি, যেমন অণুতে এক্স-রে গুলি করার, এক্স-রে ইলেকট্রনের সাথে যোগাযোগ করে এবং পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের সাথে নয় বলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করতে, গবেষকরা SLAC এর MeV-UED, একটি অতি দ্রুত ইলেক্ট্রন বিচ্ছুরণ ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন। দলটি অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করে অ্যামোনিয়াতে হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন বন্ডগুলির একটিকে বিচ্ছিন্ন করে, তারপর অণুর মাধ্যমে ইলেকট্রনের একটি মরীচিকে ডিফ্র্যাক্টেড ইলেকট্রন ক্যাপচার করে। এটি তাদের নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর বিচ্ছিন্নতা এবং ফলে অণুর কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি দেয়।

একই পরীক্ষায় ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস উভয়ের ডেটাতে অ্যাক্সেস থাকা অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হয়। কোন উপাদানটি পরমাণু বিচ্ছেদ শুরু করে তা নির্ধারণ করে, গবেষকরা বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়ার অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারেন।

বিয়োজনের কার্যে প্রোটন ট্র্যাক করার ক্ষমতা রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে প্রোটন স্থানান্তর প্রক্রিয়া বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি এবং ক্রায়ো-ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির মতো প্রথাগত পদ্ধতিগুলি প্রোটন সনাক্ত করার জন্য সংগ্রাম করে, যা UEDকে একটি প্রতিশ্রুতিশীল পদ্ধতি তৈরি করে।

ভবিষ্যতের পরীক্ষায়, গবেষকরা ফলাফলের তুলনা করার জন্য SLAC এর এক্স-রে লেজার, লিনাক কোহেরেন্ট লাইট সোর্স (LCLS) এ এক্স-রে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছেন। তারা ইলেক্ট্রন বিমের তীব্রতা বাড়ানো এবং প্রোটন বিচ্ছিন্নতার পৃথক পদক্ষেপগুলি সমাধান করার জন্য সময় রেজোলিউশন উন্নত করার লক্ষ্য রাখে।

এই গবেষণা হাইড্রোজেন স্থানান্তর অধ্যয়ন করার জন্য এবং বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ার মূল রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির পিছনে রহস্য উন্মোচন করার জন্য নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে।

সূত্র: SLAC National Accelerator Laboratory

রেফারেন্স:

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023)। DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001