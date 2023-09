উপরের বায়ুমণ্ডলে বিরল গরম প্লাজমা প্রবাহ অনুসন্ধান করা

By

পৃথিবীর মেরুগুলির কাছে, অরোরা একটি সাধারণ দৃশ্য যা সৌর বায়ু এবং গ্রহের চুম্বকমণ্ডলের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট উপরের বায়ুমণ্ডলে রঙিন আলো প্রদর্শন করে। যাইহোক, বিষুবরেখার কাছাকাছি, একটি ভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা ঘটতে পারে: সাবউরোরাল আয়ন ড্রিফটস (SAID)।

SAID ঘটনাগুলি আয়নোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে গরম প্লাজমার দ্রুত, পশ্চিমমুখী প্রবাহকে জড়িত করে। এই ঘটনাগুলি আকাশে দৃশ্যমান কাঠামোর সাথে যুক্ত হয়েছে, যেমন স্থিতিশীল অরোরাল রেড (SAR) আর্কস এবং শক্তিশালী তাপ নির্গমন বেগ বৃদ্ধি (STEVE)। সাধারণত, SAID ইভেন্টগুলি সন্ধ্যা এবং মধ্যরাতের মধ্যে ঘটে, তবে মধ্যরাতের পরে SAID প্রবাহ সনাক্ত করার উদাহরণ রয়েছে৷

জার্নাল অফ জিওফিজিক্যাল রিসার্চ: স্পেস ফিজিক্স-এ প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়, গবেষকরা 15 সালে দক্ষিণ আমেরিকার কাছে শনাক্ত করা 2013টি পোস্টমিডনাইট SAID ইভেন্টের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম এবং অরোরাল কার্যকলাপের পরিমাপ সহ বিভিন্ন উত্স থেকে ডেটা বিশ্লেষণ করে, তারা বৈশিষ্ট্যগুলি তদন্ত করে এবং এই বিরল ঘটনা গঠন.

গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন যে মধ্যরাতের SAID ইভেন্টগুলি, মধ্যরাতের ঘটনাগুলির অনুরূপ, আয়নোস্ফিয়ারিক অবস্থা এবং ভূ-চৌম্বকীয় গতিবিদ্যার মধ্যে জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল। ইন্টারপ্লেতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র গঠন এবং তরঙ্গ-কণা মিথস্ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা স্থানীয় তাপ উত্স হিসাবে কাজ করে।

এই ফলাফলগুলি উপরের বায়ুমণ্ডলের প্লাজমা গতিবিদ্যা এবং স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য রাডার সংকেতগুলিকে ব্যাহত করার সম্ভাবনার বোঝা বাড়ায়। এই এলাকায় আরও গবেষণা মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে কিভাবে SAID ঘটনা এবং তাদের সম্পর্কিত ঘটনা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করতে পারে।

উত্স: ইলডিকো হরভাথ এট আল, অ্যান্টিসুনওয়ার্ড স্ট্রিমিং ওয়েস্টওয়ার্ড সাব-অরোরাল আয়ন ড্রিফ্টস (SAID) 1 সালের মধ্যে পোস্টমিডনাইট (4-2013) চৌম্বকীয় স্থানীয় সময় সেক্টরে বিকশিত, জিওফিজিক্যাল রিসার্চ জার্নাল: স্পেস ফিজিক্স (2023)। DOI: 10.1029/2023JA031677