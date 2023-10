টাইটানে স্থানীয় আবহাওয়ার উপর মিথেন লেকের প্রভাবের একটি 3D মডেল তৈরি করা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃথিবী এবং গ্রহ বিজ্ঞানীদের একটি দল শনির বৃহত্তম চাঁদ টাইটানের স্থানীয় আবহাওয়ার ধরণগুলিতে মিথেন হ্রদের সম্ভাব্য প্রভাব প্রদর্শনের জন্য একটি 3D মডেল তৈরি করেছে৷ তাদের মডেলে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, গবেষকরা বহির্জাগতিক পরিবেশে আবহাওয়ার ধরণগুলিতে বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বোঝার লক্ষ্য করেছিলেন।

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে সূর্যের আলো এবং জল পৃথিবীর আবহাওয়ার প্রাথমিক চালক, যখন সূর্যের আলো এবং মিথেন টাইটানে একই ভূমিকা পালন করে। টাইটানের আবহাওয়া সম্পর্কে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, গবেষণা দলটি বিদ্যমান 2D মডেলগুলিকে অভিযোজিত করেছে, যা মূলত চাঁদ অধ্যয়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর উপর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের জন্য দায়ী।

3D মডেল তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে 2005 সালে টাইটানের পৃষ্ঠে অবতরণের সময় ESA-এর Huygen স্পেস প্রোবের তোলা ছবিগুলি বিশ্লেষণ করা জড়িত৷ এই ছবিগুলি ভূমি এলাকা, হ্রদ এবং নদী সহ চাঁদের জটিল ল্যান্ডস্কেপের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে৷ যদিও প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে এই তরল পদার্থগুলি জলের সমন্বয়ে গঠিত, পরবর্তী আবিষ্কারগুলি প্রকাশ করে যে তারা মিথেনে ভরা ছিল, যা টাইটানে বরফ, গ্যাস বা তরল হিসাবে থাকতে পারে।

টাইটানের আবহাওয়ার উপর হ্রদের প্রভাব অনুকরণ করার জন্য, গবেষকরা তৃতীয় মাত্রা প্রবর্তন করেছিলেন, যা পূর্ববর্তী মডেলগুলিতে অনুপস্থিত ছিল। তারা 2D মডেল থেকে দরকারী বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করেছে এবং পৃথিবীর হ্রদ থেকে ডেটা একত্রিত করেছে। মডেলটি চালানোর মাধ্যমে, তারা লক্ষ্য করেছেন যে 2D মডেলগুলি ভূমির উপর দিয়ে ভ্রমণের দূরত্বের হ্রদের বাতাসকে অত্যধিক মূল্যায়ন করে এবং অন্যান্য কারণগুলিকে অবমূল্যায়ন করে, যেমন এই বাতাসের পিছনে ঘটে যাওয়া নিম্নগামী বায়ুমণ্ডলীয় গতিবিধি। উপরন্তু, হ্রদের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় পাতলা কুয়াশা তৈরির জন্য পর্যাপ্ত মিথেন বাষ্প পাওয়া গেছে।

এই 3D মডেলের বিকাশ টাইটানে মিথেন হ্রদ দ্বারা চালিত স্থানীয় আবহাওয়ার গতিবিদ্যার মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই প্রক্রিয়াগুলি বোঝা চাঁদের বিস্তৃত জলবায়ু ব্যবস্থার আরও ভাল বোঝার জন্য অবদান রাখতে পারে, সেইসাথে অন্যান্য বহির্জাগতিক পরিবেশে আবহাওয়ার ধরণগুলি অধ্যয়নের জন্য একটি তুলনামূলক ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

উত্স: Audrey Chatain et al, "The impact of lake shape and size on lake breezes and air-leke exchanges on Titan," arXiv (2023)। DOI: 10.48550/arxiv.2309.07042

প্রকাশনা: arXiv