গবেষকরা জৈবিক প্রক্রিয়ার উপর নিউক্লিয়ার স্পিন এর প্রভাব আবিষ্কার করেন

জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতায়, জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিতে পারমাণবিক ঘূর্ণনের ভূমিকা সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন। এই অনুসন্ধানটি পূর্ববর্তী অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বায়োটেকনোলজি, কোয়ান্টাম বায়োলজি, আইসোটোপ বিচ্ছেদ এবং নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (NMR) প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

ঐতিহ্যগতভাবে, এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে জৈবিক ক্রিয়াকলাপের উপর পারমাণবিক ঘূর্ণনের কোন প্রভাব নেই। যাইহোক, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে নির্দিষ্ট আইসোটোপ, যেমন স্থিতিশীল অক্সিজেন আইসোটোপ, তাদের পারমাণবিক ঘূর্ণনের কারণে ভিন্নভাবে আচরণ করে। গবেষকদের দল বিশেষভাবে কাইরাল পরিবেশে অক্সিজেন গতিবিদ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, যেখানে তারা দেখতে পেয়েছে যে পারমাণবিক স্পিন উল্লেখযোগ্যভাবে এর পরিবহনকে প্রভাবিত করে।

প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ প্রকাশিত এই গবেষণার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এটি নিয়ন্ত্রিত আইসোটোপ পৃথকীকরণে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, আরও দক্ষ প্রক্রিয়ার জন্য অনুমতি দেয়। উপরন্তু, এটি এনএমআর প্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটাতে পারে, চিকিৎসা ইমেজিং এবং ডায়াগনস্টিক কৌশলগুলির জন্য নতুন সম্ভাবনা প্রদান করে।

প্রধান গবেষক অধ্যাপক ইয়োসি পাল্টিয়েল, এই ফলাফলগুলির তাত্পর্য সম্পর্কে উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। তিনি জৈবিক প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক ঘূর্ণনের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং পরামর্শ দেন যে এটিকে কাজে লাগানোর ফলে বায়োটেকনোলজি এবং কোয়ান্টাম বায়োলজিতে যুগান্তকারী অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে।

অধ্যয়নটি কোয়ান্টাম প্রভাব এবং জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সংযোগটি আরও অনুসন্ধান করে। জীবন্ত প্রাণীর চিরাল অণুর অনন্য আকৃতি কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশেষ করে স্পিন নামক একটি সম্পত্তি দ্বারা। চিরাল অণুগুলি তাদের ঘূর্ণনের উপর ভিত্তি করে কণার সাথে ভিন্নভাবে যোগাযোগ করতে পারে, যা চিরল ইনডিউসড স্পিন সিলেক্টিভিটি (CISS) নামে পরিচিত।

গবেষকরা বিভিন্ন স্পিনগুলির জলের কণাগুলির সাথে পরীক্ষা চালিয়েছেন, আবিষ্কার করেছেন যে স্পিন কীভাবে কোষগুলিতে জল আচরণ করে তা প্রভাবিত করে। এটি গতিকে প্রভাবিত করে যে গতিতে জল কোষে প্রবেশ করে এবং যখন চিরাল অণু উপস্থিত থাকে তখন অনন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

স্পিন বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করা জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের বোঝার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই আবিষ্কারটি জীবন্ত প্রাণীর পারমাণবিক ঘূর্ণনের ভূমিকা সম্পর্কে আরও গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে।

সামগ্রিকভাবে, এই গবেষণাটি জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিতে পারমাণবিক ঘূর্ণনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবের উপর আলোকপাত করে, বিশেষ করে চিরাল পরিবেশে অক্সিজেন গতিবিদ্যা। এটি দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বায়োটেকনোলজি, কোয়ান্টাম বায়োলজি, আইসোটোপ বিচ্ছেদ এবং এনএমআর প্রযুক্তিতে অগ্রগতির জন্য উত্তেজনাপূর্ণ সম্ভাবনার উন্মোচন করে।

সোর্স:

- জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়

- হিব্রুতে আর্থ সায়েন্সেস এবং লাইফ সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট

- উইজম্যান ইনস্টিটিউট