নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ থেকে আশ্চর্যজনক আবিষ্কারগুলি গ্যালাকটিক সেন্টারে নতুন অন্তর্দৃষ্টি অফার করে

NASA-এর জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ আবারও তার ব্যতিক্রমী ক্ষমতা দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে, এইবার আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে রহস্যময় ধনু রাশি C (Sgr C) তারকা-গঠন অঞ্চলের একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য প্রদান করেছে। মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল ধনু A থেকে প্রায় 300 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত, Sgr C হল 500,000 নক্ষত্রের একটি দর্শনীয়, যেখানে স্পটলাইট চুরি করা প্রোটোস্টারদের একটি সংগ্রহের উপর বিশেষ ফোকাস রয়েছে।

এই যুগান্তকারী চিত্রটিতে, ওয়েবের অভূতপূর্ব রেজোলিউশন এবং সংবেদনশীলতা এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করে যা এই অঞ্চলে আগে কখনও দেখা যায়নি। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান তদন্তকারী এবং স্নাতক ছাত্র স্যামুয়েল ক্রো বলেন, "ওয়েব একটি অবিশ্বাস্য পরিমাণ বিশদ প্রকাশ করে, যা আমাদের এই ধরণের পরিবেশে তারকা গঠনের অধ্যয়ন করতে দেয় যা আগে সম্ভব ছিল না।" এই অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি পূর্ববর্তী ইনফ্রারেড ডেটার অভাব এবং ওয়েব টেলিস্কোপের অপরিমেয় ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

মূল অনুসন্ধানগুলির মধ্যে একটি হল একটি বিশাল প্রোটোস্টারের উপস্থিতি, আমাদের সূর্যের ভরের 30 গুণেরও বেশি, এই তরুণ তারার ক্লাস্টারের মধ্যে অবস্থিত। যদিও এই প্রোটোস্টারের চারপাশের মেঘ অন্ধকার এবং কম জনবসতিপূর্ণ বলে মনে হয়, এটি আসলে গ্যালাক্সির সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। মেঘের ঘনত্ব তার পিছনে অবস্থিত তারার আলোকে বাধা দেয়, শূন্যতার বিভ্রম তৈরি করে।

ওয়েবের নিয়ার-ইনফ্রারেড ক্যামেরা (NIRCam) স্পন্দনশীল সায়ান বর্ণে অন্ধকার মেঘের নীচে ঘিরে থাকা ব্যাপক আয়নযুক্ত হাইড্রোজেন নির্গমনকে ক্যাপচার করেছে। এই হাইড্রোজেন অঞ্চলের সুবিশাল নাগাল বিদ্যমান তত্ত্বগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে, কারণ এটি পূর্বে যা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি প্রসারিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন এই বর্ধিত হাইড্রোজেন অঞ্চলের উত্স এবং প্রভাব বোঝার কৌতুকপূর্ণ কাজের মুখোমুখি।

আয়নিত হাইড্রোজেনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খল সুচের মতো কাঠামোর মধ্যে আরেকটি আকর্ষণীয় রহস্য রয়েছে, যা আরও তদন্তের দাবি রাখে। স্পেনের Instituto Astrofísica de Andalucia-এর প্রকল্পের একজন সহ-তদন্তকারী রুবেন ফেড্রিয়ানি, গ্যালাকটিক কেন্দ্রকে একটি "জনাকীর্ণ, উত্তাল জায়গা" হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে বিশাল গ্যাস মেঘ তারা তৈরি করে যা তাদের বহিঃপ্রবাহ, জেট বিমানের মাধ্যমে আশেপাশের গ্যাসের সাথে যোগাযোগ করে। , এবং বিকিরণ।

যেহেতু বিজ্ঞানীরা স্বর্গীয় বিস্তৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা রহস্যগুলিকে উন্মোচন করে চলেছেন, জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের আবিষ্কারগুলি আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল থেকে মহাজাগতিক রহস্যগুলিকে আরও গভীরভাবে আবিষ্কার করার অভূতপূর্ব সুযোগ দেয়৷ পৃথিবী থেকে মাত্র 25,000 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত, গ্যালাকটিক কেন্দ্রটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরকে পৃথক নক্ষত্রগুলির একটি আপ-নিকট ভিউ প্রদান করে, তারা গঠনের জটিল প্রক্রিয়া এবং অনন্য মহাজাগতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতার উপর আলোকপাত করে। প্রতিটি উদ্ঘাটনের সাথে, ওয়েব টেলিস্কোপ আমাদের মহাবিশ্বের গভীরতর বোঝার পথ তৈরি করে।