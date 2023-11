Wahoo и Zwift обявяват корекции на Turbo Trainer, създавайки уникално пазарно позициониране

By

Wahoo и Zwift, две водещи марки в велосипедната индустрия, направиха значителни корекции в гамата си турбо тренажори, отбелязвайки интригуващо развитие в отношенията им. В свързан ход Wahoo обяви постоянни намаления на цените за своите турбо тренажори Kickr Core и Kickr Snap, предлагайки на клиентите по-достъпни опции за тренировки на закрито.

Предишна цена от £699, Kickr Core сега се предлага за £449.99 като самостоятелен продукт, съответстващ на цената на Zwift's Hub, интелигентен тренажор, който беше в центъра на съдебно дело за нарушение на патент между двете марки през 2022 г. Освен това, Wahoo предлага Kickr Core в комплект с едногодишен абонамент за Zwift за £549.99, предлагайки примамлив пакет за тези, които искат да подобрят своето тренировъчно изживяване на закрито.

Zwift, от друга страна, премахна Zwift Hub Classic от своя магазин, оставяйки само интелигентния тренажор Hub One достъпен за покупка. Този ход, потвърден като постоянен от Zwift, позволява на марката да рационализира своите продуктови предложения и да се съсредоточи върху Hub One, който идва с иновативния комплект Cog and Click. Click е безжичен Bluetooth превключвател с два бутона, който осигурява виртуално превключване с регулируемо съпротивление, подобрявайки изживяването при колоездене на закрито.

С премахването на Hub Classic е ясно, че както Wahoo, така и Zwift изграждат уникални пазарни позиции. Kickr Core и Hub One ще съществуват едновременно на пазара, предлагайки на клиентите различни опции без пряка конкуренция между марките.

За да укрепи допълнително партньорството си, Zwift също ще продава Wahoo Kickr Core на своя уебсайт, разширявайки наличността му на различни пазари. Клиентите в САЩ, Обединеното кралство, ЕС и Канада могат да очакват да намерят Kickr Core в платформата за електронна търговия на Zwift, като скоро ще бъде наличен в Австралия и Япония.

В заключение, последните корекции на гамата турбо тренажори на Wahoo и Zwift създават интригуваща пазарна динамика. Тъй като и двете марки продължават да правят иновации и да си сътрудничат, велосипедистите могат да очакват подобрено изживяване при колоездене на закрито с по-достъпни и технологично напреднали опции, от които да избират.

Често задавани въпроси (често задавани въпроси)

1. Какво представляват турбо тренажорите?

Турбо тренажорите са устройства, използвани от велосипедисти, за да превърнат обикновените си велосипеди в стационарно оборудване за тренировки на закрито. Тези тренажори позволяват на велосипедистите да симулират условия за каране на открито и да тренират на закрито.

2. Какво е Zwift?

Zwift е популярна онлайн платформа за обучение, която съчетава виртуална реалност и мултиплейър игри, за да осигури уникално колоездене на закрито. Той позволява на велосипедистите да карат и да се състезават с другите във виртуален свят.

3. Какво представлява Kickr Core?

Kickr Core е интелигентен тренажор, произведен от Wahoo. Той предлага на колоездачите реалистично и завладяващо тренировъчно изживяване на закрито, като възпроизвежда усещането от каране по пътя.

4. Какво представлява Hub One?

Hub One е интелигентен тренажор, разработен от Zwift. Той е част от гамата на Zwift от иновативни продукти за колоездене на закрито и включва комплекта Cog and Click, който подобрява изживяването при смяна на предавките по време на каране на закрито.