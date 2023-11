By

Каква е разликата между Walmart и Walmart?

При изненадващ обрат на събитията на пазара се появиха два гиганта в търговията на дребно с едно и също име, което предизвика объркване сред потребителите. Walmart, добре известната американска мултинационална корпорация за търговия на дребно, сега споделя светлината на прожекторите с друга организация, която носи същото име. Но каква точно е разликата между тези две единици на Walmart? Нека се потопим в детайлите.

Walmart Corporation:

Първият и по-познат Walmart е известната корпорация за търговия на дребно, основана от Сам Уолтън през 1962 г. Със седалище в Бентънвил, Арканзас, Walmart Corporation управлява огромна мрежа от хипермаркети, дискаунт универсални магазини и магазини за хранителни стоки по целия свят. Известен е със своята широка гама от продукти, конкурентни цени и обширно присъствие както онлайн, така и офлайн.

Walmart Inc.:

Вторият Walmart е сравнително нов играч на пазара. Walmart Inc. е канадска технологична компания, която предлага иновативна платформа за електронна търговия. Тя има за цел да революционизира индустрията за търговия на дребно, като предоставя безпроблемно онлайн пазаруване чрез своя уебсайт и мобилно приложение. Въпреки че споделя същото име като американския гигант за търговия на дребно, Walmart Inc. е независим субект, който не е свързан с Walmart Corporation.

Често задавани въпроси:

Въпрос: Walmart Corporation и Walmart Inc. свързани ли са?

О: Не, Walmart Corporation и Walmart Inc. са отделни юридически лица без връзка или партньорство.

В: Мога ли да пазарувам както в Walmart Corporation, така и в Walmart Inc.?

О: Да, можете да пазарувате и в двата обекта. Walmart Corporation управлява физически магазини, докато Walmart Inc. предлага онлайн платформа за пазаруване.

В: Продуктите и цените еднакви ли са и в двете компании на Walmart?

О: Предложенията и цените на продуктите може да варират между Walmart Corporation и Walmart Inc. Препоръчително е да проверите уебсайта на всеки субект или да посетите съответните му магазини за точна информация.

Въпрос: Планира ли Walmart Inc. да разшири дейността си?

О: Като развиваща се технологична компания Walmart Inc. има планове да разшири дейността си и да достигне до повече клиенти в бъдеще.

В заключение, докато и двата обекта споделят името „Walmart“, те са различни и отделени един от друг. Walmart Corporation е утвърден гигант за търговия на дребно, докато Walmart Inc. е канадска технологична компания, целяща да революционизира индустрията за търговия на дребно чрез своята онлайн платформа. Така че следващия път, когато чуете някой да споменава Walmart, не забравяйте да изясните кой Walmart има предвид, тъй като разликата между двете е значителна.