Generative AI: Революционизиране на бъдещето на приложенията

Компаниите за генериране на изкуствен интелект правят значителни крачки в получаването на финансиране, за да подкрепят амбициите си както в търговските области, така и в областите с отворен код. Сред тези компании е See Together, стартираща компания, фокусирана върху разработването на генеративен AI с отворен код и инфраструктура на AI модели. Наскоро See Together обяви, че е приключил забележителния кръг на финансиране от Серия А на стойност 102.5 милиона долара. Това финансиране, ръководено от Kleiner Perkins с участието на Nvidia и Emergence Capital, бележи важен крайъгълен камък за компанията. Капиталът ще бъде използван за разширяване на облачната платформа на See Together, позволявайки на разработчиците да надграждат върху отворени и персонализирани AI модели.

Випул Вед Пракаш, съосновател и главен изпълнителен директор на See Together, подчертава нарастващото търсене на генеративни AI стратегии, които не са обвързани с един доставчик. В скорошна публикация в блог Пракаш заяви: „Вярваме, че генеративният AI е платформена технология, нова операционна система за приложения и ще има дългосрочно въздействие върху човешкото общество.“ С увеличеното пускане на мощни генеративни модели на регулярна основа, основата на AI с отворен код осигурява силна основа за разработването на тези приложения. Пракаш подчертава значението на избора и опциите в бъдещата AI екосистема, като набляга на съвместното съществуване на патентовани и отворени модели.

Облачната платформа на See Together има за цел да даде възможност на организациите да включат AI в своите приложения, като предлага мащабируеми изчисления на по-достъпни цени от доминиращи доставчици като Google Cloud, AWS и Azure. Чрез оптимизиране надолу по стека и използване на усъвършенствани техники за виртуализация, планиране и оптимизиране на модела, See Together постига значително намаляване на разходите при натоварванията с интерактивни изводи върху големи модели.

Освен това See Together управлява облачна инфраструктура, обхващаща центрове за данни в САЩ и ЕС, обслужващи клиенти като NexusFlow, Voyage AI и Cartesia. Освен това компанията предоставя Custom Models, консултантско предложение, което позволява на клиентите да предоставят свои собствени данни и да си сътрудничат с екипа на See Together за проектиране, изграждане и тестване на модели.

В допълнение към своите облачни услуги, See Together се ангажира с изследвания с AI с отворен код. Компанията е допринесла за няколко проекта, включително разработването на модели за чат и модели за генериране на текст. Тези инициативи демонстрират отдадеността на See Together за напредък в областта на генеративния AI.

Тъй като генеративният AI продължава да се развива, инвестиционният пейзаж разкрива потенциала на индустрията. Според IDC инвестициите в генеративен AI се очаква да достигнат 143 милиарда долара до 2027 г., което представлява значителен ръст от 16 милиарда долара тази година. Въпреки че генеративните AI компании привличат значителна част от инвестициите на рисков капитал, важно е да се признаят предизвикателствата в тази област. Например Stability AI, някога виден играч в генеративния AI, сега се съобщава, че проучва продажба поради финансови борби и липса на рентабилност.

Въпреки предизвикателствата, генеративният AI има огромно обещание за оформяне на бъдещето на приложенията. Неотдавнашният кръг на финансиране на See Together подчертава ентусиазма около тази технология и техните усилия в областта на отворения код и консултантските услуги допълнително затвърждават позицията им на пазара.

Често задавани въпроси (често задавани въпроси)

1. Какво е генеративен AI?

Генеративният AI се отнася до областта на изкуствения интелект, която се фокусира върху разработването на системи и модели, способни да създават оригинално или реалистично съдържание, като изображения, текст или видеоклипове.

2. Защо ИИ с отворен код е важен?

AI с отворен код осигурява основа за разработването на приложения, като предлага достъп до мощни генеративни модели без заключване на доставчика. Той позволява по-голямо сътрудничество, иновации и избор в екосистемата на AI.

3. Как облачната платформа на See Together се отличава?

Облачната платформа на See Together се откроява, като предлага мащабируеми изчисления на по-ниски цени в сравнение с доминиращи доставчици като Google Cloud, AWS и Azure. Компанията постига намаляване на разходите чрез техники за оптимизация и модерна инфраструктура.

4. Какви услуги предлага See Together?

See Together предлага облачна платформа за работа, обучение и фина настройка на AI модели. Освен това те предоставят Custom Models, консултантска услуга, която подпомага клиентите при проектирането и изграждането на модели въз основа на техните специфични изисквания.

5. Какви са предизвикателствата пред генеративния AI?

Generative AI представя предизвикателства като стабилност, рентабилност и установяване на устойчив бизнес модел. Компаниите в тази област трябва да се справят с тези пречки, за да успеят на силно конкурентен пазар.

Източници:

– [Вижте заедно](https://example.com)

– [IDC](https://example.com)