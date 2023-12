THQ Nordic's Alone in the Dark Римейк отложен: Повече време за полиране и без Crunch

Резюме: THQ Nordic и разработчикът Pieces Interactive обявиха ново забавяне за предстоящия римейк на Alone in the Dark. Датата на пускане, първоначално пренасрочена за 16 януари 2024 г., беше отложена до 20 март 2024 г. Решението беше взето, за да се даде на екипа повече време за лакиране и да се избегне потенциална криза по време на коледните празници.

В опит да отговорят и надминат очакванията на общността, THQ Nordic и Pieces Interactive изразиха желанието си играта да отговаря на изключителните изпълнения на холивудските звезди Дейвид Барбър и Джоди Комър, които изобразяват главните герои в преосмисленото оцеляване игра на ужасите.

Alone in the Dark, почит към оригиналното новаторско заглавие, кани играчите да се впуснат в натрапчивата история, създадена от Микаел Хедберг, известен с работата си върху SOMA и Amnesia: The Dark Descent. Играта предлага уникална гледна точка, тъй като играчите могат да изберат да въплъщават или Едуард Карнби, изигран от Дейвид Харбър, или Емили Хартууд, въплътена от Джоди Комър. Преосмислената класика съчетава психологическия ужас с елементи на южняшка готика.

Въпреки че датата на издаване е отложена, феновете, нетърпеливи да опитат Alone in the Dark, все още могат да се насладят на пролога Grace in the Dark, който е достъпен за изтегляне.

В момента римейкът на Alone in the Dark се разработва за PlayStation 5, Xbox Series и PC чрез Steam. Екипът за разработка иска да гарантира, че играта постига най-високо ниво на качество и отговаря на очакванията на играчите, които нетърпеливо очакват нейното пускане.

