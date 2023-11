Ubisoft поставя нов стандарт: бързо превъртащите се кътсцени променят играта

By

Ubisoft разкри вълнуваща функция в своята предстояща мобилна шутър игра за грабежи, The Division Resurgence. Въпреки че кътсцените с бързо превъртане напред не са новаторска концепция, това е функция, която рядко се среща в игрите днес. Тази промяна в играта накара играчите да очакват с нетърпение излизането на играта през 2024 г. с надеждата, че тя ще стане стандартно включване във всички бъдещи видеоигри.

Откривайки способността случайно, играчите се оказват, че преминават през дълги кътсцени в The Division Resurgence само с едно докосване на екрана. Независимо дали става въпрос за герой, който върви безшумно, или прекомерен диалог за мисия, играчите вече могат да преминават през тези сцени, спестявайки време и правейки играта по-приятна.

Въпреки че пълното пропускане на кътсцени е опция в повечето игри, често има желание да се улови всяка частица от историята и развитието на героя. Функцията за бързо превъртане напред в The Division Resurgence отговаря на тази нужда, позволявайки на играчите да преминават селективно бързо през части от кътсцените. Тази незначителна, но въздействаща функция е не само божи дар за играчи, които искат да придвижат историята бързо, но също така е идеална за тези, които играят на мобилни устройства, осигурявайки гъвкавостта да приключат играта във всеки един момент.

Ангажиментът на Ubisoft за подобряване на изживяването на играчите е похвален. С въвеждането на опцията за бързо превъртане напред в The Division Resurgence, те поставиха нов стандарт в игралната индустрия. Играчите вече са нетърпеливи да видят тази функция внедрена в бъдещи игри на Ubisoft, като The Division 3 и The Division Heartland.

Очакването е осезаемо и феновете на игрите на Ubisoft няма как да не жадуват за удобството и насладата, които носи функцията за бързо превъртане напред. С водещата роля на Ubisoft, други разработчици на игри може да вземат под внимание и да обмислят включване на тази променяща играта функция в собствените си творения.

Често задавани въпроси:

В: The Division Resurgence ли е първата игра, която има функция за бързо превъртане напред?

О: Не, някои JRPG и други игри са включвали подобни функции в миналото.

Въпрос: Мога ли да пропусна изцяло кътсцени в The Division Resurgence?

О: Да, като повечето игри, The Division Resurgence позволява на играчите да пропускат изцяло сцените, ако желаят.

В: Кога ще стартира официално The Division Resurgence?

A: Играта в момента е в бета тестване и се очаква да стартира през 2024 г.