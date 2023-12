The Last of Us Part 2 Remastered потвърждава фамилното име на Ellie

Дългоочакваната ремастерирана версия на The Last of Us Part 2 е настроена да се появи на конзолите PlayStation 5 на 19 януари 2024 г. Това подобрено издание на играта не само носи подобрена графика и допълнителни функции, но също така включва значително разкритие за една от главните му герои.

Според докладите, потребител с орлови очи на Reddit на име tomdurnell е забелязал малък детайл в трейлър за новия roguelike режим на играта. На космическия костюм на Ели може да се види табелка с име, която гласи „E. Уилямс. Това е първото потвърждение в играта на фамилното име на Ellie, въпреки информацията, която вече е разкрита от съ-президента на Naughty Dog Нийл Друкман и в проектните документи и ръководството на японската игра.

Интересното е, че това не е първият път, когато франчайзът The Last of Us чака няколко години, преди да потвърди фамилното име на герой. В The Last of Us Part 2 едва тогава феновете научиха, че фамилията на Джоел е Милър, седем години след пускането на оригиналната игра.

Космическият костюм, носен от Ellie в ремастерираната версия, също ще бъде наличен като костюм в новия режим No Return roguelike. Играчите ще имат възможността да се бият през вълни от врагове в различни карти, поемайки ролята на Ели, Дина и други главни герои, с добавения обрат на диви и шантави костюми.

В допълнение към режима No Return и включването на фамилното име на Ellie, The Last of Us Part 2: Remastered предлага множество други функции, на които играчите да се насладят. Те включват три изгубени нива с коментари на разработчици, безплатна игра на китара, графични подобрения, DualSense интеграция и др.

Тези, които вече притежават оригиналната игра на PS4, ще имат опцията да надстроят до версията за PS5 срещу малка такса от $10, а файловете за запазване от предишната версия могат лесно да бъдат импортирани.

С наближаването на премиерната дата на The Last of Us Part 2 Remastered, феновете с нетърпение очакват възможността да се потопят отново в този завладяващ постапокалиптичен свят и да разкрият тайните, които ги очакват.