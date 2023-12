Фамилното име на Ели най-накрая е разкрито в The Last of Us Part 2 Remastered

В дългоочакваната ремастерирана версия на The Last of Us Part 2, която трябва да бъде пусната на 19 януари 2024 г., беше направено вълнуващо откритие по отношение на главния герой на играта, Ели. Оригиналната игра остави феновете в напрежение относно фамилното име на Ели, но то най-накрая беше потвърдено в ремастерираното издание.

Докато разглеждаше трейлър за новия roguelike режим, потребител на Reddit на име tomdurnell забеляза малък детайл, който привлече вниманието им. Беше табелка с името на космическия костюм на Ели, едва видима, но четлива като „E. Уилямс. Това откритие бележи първото потвърждение в играта на пълното име на Ели.

Интересното е, че Naughty Dog, разработчикът на The Last of Us Part 2, преди това разкри фамилното име на Ellie чрез интервюта със съ-президента Neil Druckmann и в дизайнерските документи и ръководството на японската игра. Това обаче е първият път, когато действително се показва в самата игра.

Ремастерираната версия на играта въвежда режима No Return roguelike, в който играчите могат да се бият през вълни от врагове на различни карти, докато постепенно стават все по-мощни. Като бонус, космическият костюм на Ellie ще бъде наличен като костюм в този режим, позволявайки на играчите да се насладят на известна творческа свобода с персонализиране на героите.

The Last of Us Part 2: Remastered не само пренася играта на PlayStation 5, но включва и няколко допълнителни функции. Те включват три изгубени нива с коментари на разработчици, безплатна игра на китара, графични подобрения, DualSense интеграция и др. Играчите, които вече притежават играта на PlayStation 4, могат да надстроят до версията за PlayStation 5 срещу малка такса.

Феновете на сериала The Last of Us най-накрая могат да сложат край на спекулациите около фамилията на Ели. С предстоящото издание на ремастерираната версия, играчите ще получат шанс да навлязат по-дълбоко в света на Ели и да разкрият нови аспекти на нейния характер.