Разкрити са номинираните за New Game Awards 2023: Вълнуваща гама от игри

Game Awards 2023 е почти тук и геймърските ентусиасти по целия свят с нетърпение чакат да видят кои игри ще отнесат престижните награди. Тазгодишната гама от номинирани обещава вълнуваща и разнообразна селекция от игри в различни жанрове.

Желаната награда Игра на годината ще се бори от шест изключителни заглавия. “Alan Wake 2” от създателите на “Control” предлага психологическо преживяване на ужасите за оцеляване, където двама главни герои трябва да се ориентират в различни реалности, за да разкрият истината зад ритуални убийства.

“Baldur's Gate 3” отвежда играчите в епична кампания, която се развива във вселената на Dungeons & Dragons. Заловени от Mind Flayers, играчите трябва да решат дали да устоят на тяхната корупция или да прегърнат новооткрити сили.

Приветстваният от критиката франчайз „Човекът-паяк 2 на Marvel“ се завръща, включвайки Питър Паркър и Майлс Моралес във вълнуващо приключение през Ню Йорк на Marvel. Емблематичният злодей Venom представлява значителна заплаха за живота на героите и града, който защитават.

Феновете на сървайвъл хоръра ще се зарадват с римейка на “Resident Evil 4”, който извежда класиката от 2005 г. до нови висоти с модернизиран геймплей и зашеметяваща графика.

“Super Mario Bros. Wonder” обещава възхитително и носталгично изживяване, докато “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” предлага още една епична част от легендарния франчайз.

Освен категорията Игра на годината, The Game Awards 2023 включва и различни други категории, включително най-добра режисура на играта, най-добър разказ, най-добра художествена режисура, най-добър резултат и музика и най-добър аудио дизайн, наред с други. Всяка категория показва изключителни постижения в различни аспекти на разработката и дизайна на игрите.

Game Awards 2023 ще се предават на живо в YouTube, носейки вълнение и очакване на феновете по целия свят. Тъй като индустрията на игрите продължава да се развива и разширява границите, тазгодишните номинирани демонстрират невероятния талант и иновации в общността на игрите.

