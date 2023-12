Death Stranding 2: Нов трейлър и геймплей се очакват на TGA 2023

By

Вълнението около The Game Awards 2023 достига своя връх, тъй като феновете с нетърпение очакват обявяването на Играта на годината. С ожесточената конкуренция тази година, играчите не могат да не се чудят кое заглавие ще излезе на първо място. Очакването обаче не свършва дотук. Феновете получиха основен намек, че известният разработчик на игри Hideo Kojima ще присъства на събитието.

Асистентът на Kojima, Ayako, наскоро публикува в социалните медии потвърждение за пристигането си в Лос Анджелис, един ден преди The Game Awards. Дори организаторът на събитието, Джеф Кейли, отговори на публикацията, изразявайки изненадата си. Феновете обаче не бяха убедени, че Кейли не е знаела за присъствието на Коджима в Ел Ей.

Сега, след като новината за присъствието на Kojima се разпространи, феновете спекулират, че може да ни представят нов трейлър за Death Stranding 2. Не е необичайно за Kojima да направи такова съобщение, тъй като той най-накрая разкри кинематографичен трейлър за Death Stranding 2 годишното събитие. Този път феновете се надяват на още повече, с възможността да видят и някои кадри от играта. Kojima винаги успява да изненада публиката си, така че е безопасно да се каже, че можем да очакваме нещо неочаквано от него на The Game Awards 2023.

В други новини, феновете на асиметричната мултиплейър игра на ужасите, Dead by Daylight, също имат какво да очакват с нетърпение. Разработчиците наскоро намекнаха за спиноф за един играч в същата любима вселена на ужасите. Въпреки че в тяхното съобщение не бяха споделени кинематика или геймплей, те отбелязаха The Game Awards, намеквайки за възможно разкриване по време на събитието. С потвърдена „Световна премиера“, феновете на Dead by Daylight имат причина да бъдат развълнувани.

Game Awards 2023 несъмнено се очертават като вълнуващо и запомнящо се събитие за геймърите по целия свят. С големи имена като Хидео Коджима и обещанието за вълнуващи разкрития, феновете нямат търпение да видят какво им е подготвила тази нощ.