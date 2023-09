Пакетите конзоли PlayStation 5 получават намаление от $50 в САЩ

By

Sony обяви намаление с $50 на цената на конзолните пакети PlayStation 5 в Съединените щати. Пакетът Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 е намален от $539.99 на $489.99, като тази оферта е достъпна онлайн в PlayStation Direct до 30 септември. Освен това търговци на дребно като Best Buy и Walmart също предлагат същия пакет за $489. Пакетът Final Fantasy 16 и пакетът Horizon Forbidden West също получиха $50 отстъпка, налични в Walmart и Best Buy.

За тези, които се интересуват, GameStop в момента предлага отстъпка от $50 за избрани PS5 при пазаруване в магазина до 9.29.23. Струва си да се отбележи, че отстъпките за PS5 в САЩ са по-малко агресивни в сравнение с Европа, където Sony наскоро проведе две ценови промоции за толкова месеци. Тези промоции включват намаление от £75 / €100 върху цената на стандартния модел PS5.

Миналата седмица Sony увеличи цените на абонаментите за PlayStation Plus с до 35%. Това увеличение на цените се отрази на 12-месечните абонаментни планове за нивата Essential, Extra и Premium на услугата, като цените се повишават с $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 в зависимост от избрания план за членство.

Трябва да се спомене, че надежден лийкър разкри някои от игрите, които ще бъдат добавени към игровия каталог на PlayStation Plus този месец.

Източници:

– PlayStation 5: Конзолните пакети PlayStation 5 са ​​намалени с $50 в Съединените щати.

– Sony Interactive Entertainment: Компанията, отговорна за марката PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: популярна видео игра във франчайза Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: Предстоящата част от поредицата игри Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: Предстояща екшън ролева игра, разработена от Guerrilla Games.

– PlayStation: Платформа за игри, разработена от Sony.

– PlayStation Plus: Абонаментна услуга, която предоставя достъп до онлайн мултиплейър и безплатни игри.