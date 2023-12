Разширението The Sims 4: For Rent добавя вълнуващи нови функции

By

Съвсем ново разширение ще бъде пуснато за The Sims 4 утре, наречено „Под наем“. В очакване на тази вълнуваща актуализация, Maxis пусна рутинна корекция, която включва някои незначителни актуализации и корекции на основната игра. Въпреки това, играчите са открили скрита промяна, която не е спомената в бележките за корекцията – възможността за редактиране на стени и прозорци в апартаменти от предишни игрални пакети.

Преди това играчите можеха да обновяват само вътрешните стени и обзавеждането в жилища, подобни на апартаменти. Windows бяха забранени, оставяйки играчите с ограничени възможности за персонализиране. Но сега създателите на съдържание са открили, че готовите апартаментни единици в разширението City Living на Sims 4 са по-персонализирани от всякога. Във видеото на Pixelade прозорците могат да се местят, добавят и премахват, а покритията на външните стени могат да се променят. Изненадващо, стенен декор като огледала и завеси също може да бъде окачен на външните стени, което добавя ново ниво на персонализиране към играта.

Въпреки че не е ясно дали тази промяна е умишлена или несъзнателна, феновете на The Sims 4 несъмнено са във възторг от тази новооткрита функция. Възможността за персонализиране на прозорци и външни стени не само позволява повече персонализация в съществуващите апартаменти, но също така подсказва вълнуващите възможности за изграждане на апартаментни единици по поръчка в бъдеще.

Бележките за корекцията за актуализацията от тази седмица също включват други забележителни промени. Мивките вече могат да бъдат обозначени като кухненски или като мивки за баня, което не позволява на Sims постоянно да мият мръсни съдове на неподходящи места. Рафтовете за обувки вече имат опция за превключване, която насърчава Sims да събуват обувките си на закрито. Освен това играчите вече могат лесно да прехвърлят контрола към различни домакинства, като щракнат върху вратата на партидата и изберат опцията „Превключи контрола към това домакинство“.

С пускането на разширението The Sims 4: For Rent утре, играчите могат да очакват с нетърпение множество нови функции и възможности. Разширението ще бъде достъпно на стандартната цена от $40, внасяйки още повече вълнение и креативност в света на The Sims 4.