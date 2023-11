Легендата за Зелда: Окарина на времето – Пътуване по алеята на паметта

Трудно е да се повярва, но The Legend of Zelda: Ocarina of Time днес празнува своята 25-та годишнина. Ако този факт ви кара да се чувствате стари, не сте сами. Все още помня вълнението и очакването около пускането на първото 3D Zelda приключение на Nintendo през 1998 г. Като фен на предишната част, A Link to the Past, нямах търпение да се сдобия с Ocarina of Time.

Имах късмета да имам възможността да играя и прегледам играта само няколко дни преди официалното й пускане. Ярко си спомням как прекарах безброй часове, потопен в играта, навигирайки в зашеметяващия свят на Hyrule и изживявайки епичната история. Преходът към 3D графики беше безпроблемен, а механиката на играта беше новаторска за времето си.

За да предприема пътешествие по алеята на спомените и да събера спомените си от онези ранни дни, се обърнах към бившите си колеги от IGN64. Заедно си припомнихме вълнението около излизането на играта и дългите часове, прекарани в игра. Дори имахме привилегията да играем предварителна версия на събитие на Zelda в Сиатъл, наречено Zelda Summit.

Една интригуваща подробност, която се появи по време на нашата дискусия, беше наличието на кръв в ранната версия на играта. Когато се биеше с Ганон, той бълваше червена кръв при удар. По-късно обаче това беше променено на зелена „пот“ в следващите версии на играта. Може би Nintendo са били загрижени за рейтинга на играта или просто са смятали, че не съответства на тяхната визия.

Поглеждайки назад, Ocarina of Time заема специално място в историята на игрите. Той не само затвърди франчайза The Legend of Zelda като име на домакинство, но и разшири границите на възможното в игрите. Неговият завладяващ свят, запомнящи се герои и завладяващ сюжет плениха милиони играчи по целия свят.

Тъй като празнуваме 25-ата годишнина на тази любима игра, нека отделим малко време, за да оценим въздействието, което е имала върху индустрията и спомените, които е създала за безброй играчи. Честит рожден ден, Окарина на времето!

Често задавани въпроси

1. Ocarina of Time най-добрата игра на Zelda ли е?

Мненията може да са различни, но мнозина смятат, че Ocarina of Time е една от най-добрите игри на Zelda, правени някога. Неговият иновативен геймплей, дълбок сюжет и зашеметяваща визуализация поставят нов стандарт за поредицата.

2. Мога ли да играя Ocarina of Time на модерни конзоли?

Да, Ocarina of Time беше преиздадена няколко пъти след първоначалното си пускане на Nintendo 64. Вече е достъпна за Nintendo 3DS и може да се играе на Nintendo Switch чрез онлайн услугата Nintendo Switch.

3. Как Ocarina of Time повлия на бъдещите Zelda игри?

Ocarina of Time постави основата за бъдещи игри на Zelda, като въведе различни механики и функции на играта, които се превърнаха в основни елементи на поредицата. Неговият акцент върху изследването, решаването на пъзели и завладяващото разказване на истории повлияха на следващите заглавия на Zelda.

4. Защо Ocarina of Time се смята за игрален шедьовър?

Ocarina of Time често е възхваляван за своя иновативен геймплей, красив саундтрак и запомнящи се герои. Той успешно преведе любимата формула на Zelda в 3D сферата, създавайки потапящо и незабравимо игрово изживяване.

5. Има ли планове за продължение на Ocarina of Time?

Въпреки че няма директно продължение на Ocarina of Time, играта получи духовен наследник под формата на The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask запазва много от елементите на играта и механиката, въведени в Ocarina of Time, като същевременно предлага уникален и по-тъмен сюжет.

Моля, обърнете внимание, че информацията, предоставена в този ЧЗВ, се основава на наличните в момента познания и може да подлежи на промяна.

