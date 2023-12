Принцът на Персия: Трейлърът на The Lost Crown изтече, разкривайки предстояща демонстрация за игра

Изтекъл трейлър за дългоочакваната игра Prince of Persia: The Lost Crown завладя интернет като буря. Трейлърът, който беше качен случайно от PlayStation Brazil и оттогава беше премахнат, разкри вълнуващи нови подробности за играта, включително пускането на демонстрация, която може да се играе на 11 януари.

Въпреки че изтичането остави феновете разочаровани от липсващото съобщение от тазгодишните награди за игри, то определено предизвика много любопитство и очакване. Бързо мислещите фенове успяха да заснемат и качат отново кадрите, позволявайки на по-широка аудитория да зърне какво може да предложи играта.

Наскоро разкритият трейлър не само се фокусира върху завладяващия сюжет на играта, но също така предоставя по-добра представа за самия геймплей. От смъртоносни платформинг секции до интензивни бойни последователности, двуминутният трейлър показва визуално зашеметяващата графика на играта и запознава играчите със Саргон, главния герой на играта.

Принцът на Персия: Изгубената корона, обявен по-рано тази година, бележи нов поглед към любимия франчайз на Ubisoft за екшън-приключения. Докато издателят все още работи върху Prince of Persia: The Sands of Time Remake, The Lost Crown е настроен да предостави отличителна история с иновативни механики и визуализации.

През юни щастливите геймъри имаха възможността да изпитат предварителен преглед на играта. Обратната връзка беше изключително положителна, като играчите похвалиха уникалното преминаване на играта към 2D стил Metroidvania. Този неочакван подход вдъхна нов живот на поредицата, оставяйки феновете развълнувани и нетърпеливи за това, което предстои.

Наскоро, по време на презентация на Nintendo Direct, бяха разкрити още кадри от геймплей, които допълнително демонстрират развиващия се характер на играта. С всеки един поглед, Prince of Persia: The Lost Crown продължава да впечатлява и да изгражда очакване за предстоящото си издание.

Докато феновете с нетърпение очакват пристигането на демото, което може да се играе, е ясно, че Prince of Persia: The Lost Crown се оформя като игра, която остава вярна на корените си, като същевременно предоставя вълнуващи нови изживявания за играчите. Януари 2024 г. не може да дойде достатъчно скоро!