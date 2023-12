Нов трейлър разкрива вълнуващи допълнения към Pokémon Scarlet и Violet Expansion

Трейлър за дългоочакваното разширение на Pokémon Scarlet and Violet, озаглавен „The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk“, беше пуснат днес, преди планираното стартиране на 14 декември 2023 г. Въпреки че феновете вече знаеха за представянето на новия легендарен Pokémon Terapagos, трейлърът показа още по-вълнуващи допълнения към играта.

Сред изненадите, които се очакват от играчите, са появата на любимите на феновете легендарни Pokémon. Трейлърът разкри, че Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo и Lunala всички ще си проправят път към Pokémon Scarlet and Violet. Това означава, че играчите ще имат шанса да хванат и обучат тези любими легендарни същества.

В допълнение към тези емблематични легендарни покемони също беше потвърдено, че много други легендарни покемони ще се завърнат в играта. Това включва оригиналните легендарни птици, както и Entei, Suicine и Raikou. Играчите ще имат възможността да се срещнат с тези легендарни покемони, като изпълняват куестове в новата зона на играта, Blueberry Academy.

Играчите не само ще имат шанса да хванат тези мощни създания, но също така ще се възползват от знанията и историите на нов герой на име Снаксуърт. Като завършат Blueberry Quests (BBQ) в Терариума, треньорите могат да печелят закуски от Snacksworth, които могат да се използват за среща с определени легендарни покемони. Снаксуърт също ще сподели обширните си познания за тези покемони и ще забавлява обучителите със своите героични истории.

Друга вълнуваща функция, въведена в разширението, е режимът Synchro. Тази нова механика на играта позволява на играчите да видят света през очите на любимия си покемон. Използвайки Synchro Machine, играчите могат да преживеят играта от уникална гледна точка, потапяйки се в ролята на своя любим Pokémon.

Освен това разширението ще върне всички предишни начинаещи покемони, като дава възможност на играчите да избират и обучават своите любими начинаещи от предишни поколения.

С тези вълнуващи актуализации и допълнения, разширението на Pokémon Scarlet и Violet обещава да предложи подобрено и завладяващо геймплей изживяване за обучаващи по целия свят. Феновете с нетърпение очакват излизането на играта, за да се потопят в това ново приключение.

