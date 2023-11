Sony добавя спорна игра към каталога на PlayStation Plus

Sony наскоро беше изправена пред критики за слабите заглавия, добавени към услугата PlayStation Plus през последните няколко месеца. Компанията обаче изглежда е предприела смела стъпка, като е включила силно обсъжданата игра The Lord of the Rings: Gollum в своя каталог за 2023 г.

Решението предизвика смесени реакции сред геймърите. Докато някои са разочаровани от добавката, други намират хумор в противоречивия избор. Издаден само преди няколко месеца през май, The Lord of the Rings: Gollum не успя да впечатли играчите със своите незабележителни мисии, невдъхновяващи визуализации и повтарящ се геймплей. Не е изненадващо, че в момента има „предимно отрицателна“ оценка в Steam.

Критиките около играта бяха толкова тежки, че дори нейният разработчик, Daedalic Entertainment, се почувства принуден да публикува изявление, в което се извинява за недостатъците. Малко след пускането на играта, студиото за разработка беше изправено пред затваряне и вместо това реши да се съсредоточи върху публикуването.

Тъй като претендентите за Игра на годината за 2023 г. нажежават игралната сцена, The Lord of the Rings: Gollum едва ли ще получи признания. Слабото му представяне и негативното му приемане го правят незабележимо допълнение към каталога на PlayStation Plus.

В свързани новини геймърите могат да очакват с нетърпение предстояща приключенска игра, наречена Lord of the Rings: Tales of the Shire. Комбинирайки елементи от популярни заглавия като Stardew Valley и любимата вселена на Средната земя, тази игра се очаква да бъде пусната през 2024 г. Надяваме се, че ще предложи по-завладяващо и приятно изживяване за феновете на франчайза „Властелинът на пръстените“.

Често задавани въпроси

1. Какъв е рейтингът на The Lord of the Rings: Gollum?

The Lord of the Rings: Gollum в момента има „предимно отрицателна“ оценка в Steam.

2. Имаше ли спорове около излизането на The Lord of the Rings: Gollum?

Да, играта получи критики за своите лишени от въображение мисии, мека среда, лоша графика и повтарящ се геймплей. Разработчикът, Daedalic Entertainment, дори се извини за недостатъците на играта.

3. Какво могат да очакват геймърите от Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire е предстояща приключенска игра, която съчетава елементи от Stardew Valley и вселената на Средната земя. Очаква се да бъде пуснат през 2024 г., предлагайки на феновете уникално гейминг изживяване.