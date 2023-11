Намерете невероятни оферти за Nintendo Switch игри този Черен петък

By

Черният петък е тук и геймърите са за удоволствие, тъй като се предлагат невероятни отстъпки за широка гама от игри на Nintendo Switch. Независимо дали искате да се поглезите или търсите идеалния празничен подарък, сега е моментът да вземете най-горещите заглавия на достъпни цени. Гиганти в търговията на дребно като Best Buy, Amazon, GameStop и други предлагат невероятни сделки, които няма да искате да пропуснете.

Best Buy: Ненадминати отстъпки за Nintendo Switch игри

Best Buy ще направи всичко възможно този Черен петък със сериозни отстъпки за игри, аксесоари и други Nintendo Switch. От класики до нови издания, има по нещо за всеки. Не пропускайте шанса да вземете Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection с фантастична отстъпка от 17%.

Amazon: Безпрецедентни цени за Mario + Rabbids: Sparks of Hope и Sonic Superstars

Разпродажбата на Amazon Черен петък не е за изпускане. Те предлагат изключителни оферти за игри на Nintendo Switch като Mario + Rabbids: Sparks of Hope с колосалните 75% отстъпка. Ще намерите и добра отстъпка за наскоро пуснатите Sonic Superstars.

GameStop: Огромни отстъпки и допълнителни спестявания за заглавия за Nintendo Switch

Подгответе се за невероятни спестявания в GameStop този Черен петък. С отстъпки до 50% за десетки игри, включително популярни заглавия за Nintendo Switch като Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD и Bravely Default II, това е идеалната възможност да разширите колекцията си от игри. Освен това, ако поръчате онлайн и изберете получаване от магазина, ще получите допълнителни $5 отстъпка за всяка поръчка. Това е сделка, от която можете да се възползвате многократно!

Nintendo eShop: Дигитални изкушения на намалени цени

Ако предпочитате удобството на дигиталните игри, Nintendo eShop е мястото, където да отидете. Със забележителни разпродажби Черен петък на игри от първа страна на Nintendo, игри на Capcom, игри на Warner Bros. и други, ще откриете неустоими оферти, които ще ви забавляват часове наред. Тези отстъпки са валидни до 3 декември.

Къде да закупите игри за Nintendo Switch на Черния петък

Почти всеки голям търговец на дребно участва в разпродажбите на Черен петък за игри за Nintendo Switch. Можете да намерите отлични отстъпки за популярни заглавия като Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II и много други. Независимо дали изберете да посетите големи търговци на дребно като Best Buy, GameStop, Walmart и Target, или да сърфирате онлайн в Amazon или Nintendo Store, невероятни оферти ви очакват.

Често задавани въпроси

1. Тези оферти налични ли са в магазина или онлайн?

Повечето сделки са достъпни както в магазина, така и онлайн, което ви дава гъвкавостта да изберете метода на пазаруване, който ви подхожда най-добре.

2. Колко дълго продължават сделките за Черен петък?

Сделките за Черен петък обикновено продължават за ограничено време, така че не забравяйте да проверите конкретните дати, посочени от всеки търговец на дребно.

3. Мога ли да закупя цифрови игри от Nintendo eShop като подарък?

За съжаление Nintendo eShop в момента не предлага опции за подаръци. Въпреки това все още можете да се възползвате от отстъпките и да закупите цифрови кодове за игри като подарък от други търговци на дребно.

4. Струва ли си да купувате подаръчни карти Nintendo eShop по време на Черния петък?

Абсолютно! Не само можете да сключите фантастични оферти за игри на Nintendo eShop, но също така можете да спестите още повече, като закупите карти за подарък на Nintendo eShop с отстъпка.

Черният петък е най-подходящото време за спечелване на невероятни сделки за игри на Nintendo Switch. Не пропускайте тази възможност да разширите библиотеката си с игри или да изненадате близките си с перфектните подаръци. Действайте бързо, тъй като тези отстъпки няма да продължат вечно!