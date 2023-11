Нов режим на игра и актуализации за ранен достъп идват срещу бурята

Издателят Hooded Horse обяви, че популярната игра Against the Storm ще напусне ранния достъп следващия месец с дългоочакваната актуализация 1.0. Тази актуализация ще въведе чисто нов режим на игра, наречен Queen's Hand, който е специално проектиран да предизвиква опитни играчи с уникални правила и награди.

Against the Storm, описан като „строител на мрачен фантастичен град“, потапя играчите в пост-апокалиптичен свят, където те трябва да възстановят цивилизацията в лицето на опустошителните дъждове. Като вицекрал на кралицата, играчите водят разнообразна група от оцелели, включително хора, бобри, гущери, лисици и харпии. Заедно те трябва да си върнат пустинята и да осигурят бъдеще за човечеството.

Един от най-вълнуващите аспекти на предстоящата актуализация е добавянето на ръката на кралицата. Този режим на игра поставя играчите пред най-голямото предизвикателство да изковат Адамантиновия печат в рамките на един цикъл. Като най-трудното предизвикателство в играта, Queen's Hand ще тласне дори най-опитните играчи до предела на възможностите им.

По време на периода на ранен достъп, Against the Storm претърпя значително развитие, с редовни актуализации на съдържанието на всеки две седмици. Тези актуализации донесоха широк спектър от големи и незначителни промени в играта, включително добавянето на нови видове като хората от Фокс и подобрения в механиката на края на играта. Hooded Horse заяви, че тази актуализация ще продължи до пълното пускане на играта.

Със своя увлекателен геймплей и завладяващ разказ, Against the Storm събра всеотдайна фенбаза. В Steam играта получи изключително положителен потребителски рейтинг от 95% от близо 14,500 XNUMX отзива. Играчите похвалиха неговата завладяваща механика за изграждане на свят и предизвикателен геймплей.

Феновете на Against the Storm могат да очакват с нетърпение официалното пускане на играта на 8 декември. Освен че ще бъде налична в Microsoft Store, играта също ще се присъедини към библиотеката на PC Game Pass, благодарение на скорошно партньорство с Microsoft. Това сътрудничество ще доведе играта до още по-широка аудитория и ще предостави на абонатите на Game Pass ново и вълнуващо изживяване.

Независимо дали сте опитен играч или нов в жанра, предстоящата актуализация на Against the Storm обещава да ви предостави незабравимо гейминг изживяване. Пригответе се да се изправите пред предизвикателствата на един опустошен свят и възстановете цивилизацията срещу всички трудности.

FAQ

1. Какво е Against the Storm?

Against the Storm е тъмна фентъзи игра за градостроител, в която играчите възстановяват цивилизацията в пост-апокалиптичен свят, измъчван от безмилостни дъждове.

2. Кога Against the Storm ще напусне ранния достъп?

Against the Storm е настроен да напусне ранния достъп и да пусне своята актуализация 1.0 на 8 декември.

3. Как се казва новият режим на игра?

Новият режим на игра се нарича Queen's Hand и е специално създаден, за да предизвика опитни играчи с уникални правила и награди.

4. На какви платформи ще се предлага Against the Storm?

Against the Storm ще бъде достъпен в Microsoft Store и също ще бъде включен в библиотеката на PC Game Pass.

5. Какви актуализации са направени през периода на ранен достъп?

По време на ранния достъп, Against the Storm получава редовни актуализации на съдържанието, включително добавяне на нови видове и подобрения в механиката на края на играта.

Източници: [IGN](https://www.ign.com/)