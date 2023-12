Каталогът PlayStation Plus Classics на Sony се разширява отново, този път с добавянето на играта за PSone Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. Тази новина идва, след като Gematsu забеляза рейтинг за приключението от 1999 г. в Тайван, което показва, че то ще бъде налично както на PS4, така и на PS5.

Disney работи в тясно сътрудничество със Sony, за да внесе редица стари игри на Disney в серията PlayStation Plus Classics. Само миналия месец IGN съобщи за няколко заглавия, включително Buzz Lightyear от Star Command, Thrillville: Off the Rails и Thrillville, всички готови да бъдат пуснати за PS4 и PS5. И сега, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace може да бъде добавен към този нарастващ списък с носталгични любими.

Разработена и публикувана от LucasArts като адаптация на филма, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace включва познати настройки и герои от Епизод I. Играта обаче получи смесени отзиви при първоначалното си пускане, като нашето собствено ревю върна резултат от 6.2.

Що се отнася до предстоящия каталог за игри на PlayStation Plus за декември, Sony все още не е направила официално съобщение. Но със скорошната поредица от издания и добавянето на Star Wars: Епизод I – The Phantom Menace, феновете могат да очакват да бъдат включени още вълнуващи заглавия.

Феновете на франчайза Star Wars и собствениците на PlayStation със сигурност ще бъдат възхитени от перспективата да преживеят това класическо игрово изживяване. Очаквайте още актуализации в каталога на PlayStation Plus Classics и се пригответе да се впуснете в епично приключение в далечна, далечна галактика. Нека силата бъде с теб!