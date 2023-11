Разбиране на динамичните актуализации на Windows: Подобряване на настройката и възстановяването на ОС

Microsoft recently rolled out the Patch Tuesday updates for both Windows 10 and Windows 11 in November. While this news may not come as a surprise, there’s more to it than just regular updates. The tech giant also introduced a new dynamic update to enhance the Setup files of Windows 11 23H2, which also applies to version 22H2. This update aims to improve the core system files level, ensuring a seamless experience.

Освен това потребителите ще се радват да научат, че е пусната и динамична актуализация за Windows Recovery Environment (WinRE). По-конкретно, тази актуализация е насочена към Windows 11 версия 21H2. Въпреки че версия 21H2 вече не получава корекции във вторник поради края на поддръжката си, Microsoft ще продължи да предоставя динамични актуализации за WinRE. Това е от решаващо значение в случай на неуспешно актуализиране на функции, тъй като подобрената WinRE помага в процеса на възстановяване.

И така, какво точно са динамичните актуализации? Според обяснението на Microsoft в публикация в блог на техническата общност относно динамичните актуализации на Windows 10, тези актуализации се състоят от различни компоненти и служат за множество цели по време на процесите на инсталиране и възстановяване.

Динамичните актуализации включват:

1. Актуализации на настройката: Тези актуализации се фокусират върху корекции на двоичните файлове на настройката и файловете, използвани по време на актуализации на функции.

2. Безопасни актуализации на ОС: Актуализации на компонента „безопасна ОС“, който е отговорен за актуализирането на средата за възстановяване на Windows (WinRE).

3. Актуализации на обслужващия стек: Необходими корекции за справяне с всякакви проблеми с обслужващия стек, като се гарантира плавен процес на актуализиране на функциите.

4. Latest Cumulative Update: Installation of the most recent cumulative quality update.

5. Актуализации на драйвери: Актуални драйвери от производители, които са специално насочени за динамична актуализация.

В допълнение към горните актуализации, Dynamic Update също така запазва съдържанието на езиковия пакет (LP) и функциите при поискване (FODs). Това гарантира, че потребителите разполагат с всички необходими компоненти след приключване на актуализацията.

Можете да намерите най-новата актуализация, KB5033288, на уебсайта на Microsoft Update Catalog. Въпреки това, бъдете сигурни, че актуализацията трябва да се инсталира автоматично, елиминирайки необходимостта от ръчна намеса.

В обобщение, последните динамични актуализации на Microsoft за Windows 10 и Windows 11 не само подобряват цялостния процес на настройка, но също така осигуряват предпазна мрежа за възстановяване в случай на неуспешна актуализация на функции. Тези актуализации се отнасят до различни критични компоненти, като осигуряват гладко и надеждно изживяване на операционната система.

Често задавани въпроси (често задавани въпроси)

Въпрос: Какво представляват динамичните актуализации в Windows?

A: Dynamic updates are a set of updates that improve the OS setup process and recovery in case of any feature update failures. These updates include fixes to Setup files, updates to the Windows Recovery Environment (WinRE), servicing stack fixes, installation of the latest cumulative quality update, and up-to-date drivers.

Q: Do I need to manually install the latest dynamic update?

О: Не, динамичната актуализация трябва да се инсталира автоматично. Ако обаче искате да го инсталирате ръчно, можете да намерите най-новата актуализация, като KB5033288, на уебсайта на Microsoft Update Catalog.

В: Какво се случва с езиковите пакети и функции по време на процеса на актуализиране?

О: Съдържанието на езикови пакети (LP) и функции при поискване (FOD) се запазва по време на актуализацията. Това гарантира, че потребителите разполагат с тези основни компоненти след приключване на актуализацията.

Въпрос: Мога ли да получавам динамични актуализации за неподдържана версия на Windows?

О: Въпреки че неподдържаните версии може вече да не получават корекции във вторник или редовни актуализации, Microsoft все още може да предоставя динамични актуализации за критични компоненти като Windows Recovery Environment (WinRE), за да осигури възможности за възстановяване.