Walmart Plus и Sam's Club Plus едно и също ли са?

В света на търговията на дребно Walmart и Sam's Club са две видни имена, които се превърнаха в синоним на достъпно пазаруване. И двете предлагат програми за членство, Walmart Plus и Sam's Club Plus, които предоставят изключителни предимства на техните лоялни клиенти. Важно е обаче да се отбележи, че тези две програми не са еднакви, въпреки приликите им.

Какво е Walmart Plus?

Walmart Plus е услуга, базирана на абонамент, предлагана от Walmart, една от най-големите търговски вериги в света. Срещу месечна или годишна такса членовете получават достъп до набор от предимства, включително неограничена безплатна доставка на отговарящи на условията артикули, отстъпки за гориво и удобството на мобилното сканиране и пазаруване. Walmart Plus има за цел да подобри изживяването при пазаруване за своите клиенти чрез предоставяне на допълнително удобство и стойност.

Какво е Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, от друга страна, е програма за членство, предлагана от Sam's Club, складов клуб, собственост на Walmart. С годишна такса членовете получават достъп до различни предимства, като ранни часове за пазаруване, парични награди за квалифицирани покупки, безплатна доставка за повечето онлайн артикули и допълнителни отстъпки за избрани услуги. Sam's Club Plus е предназначен да задоволи нуждите на купувачите на едро и собствениците на малък бизнес, като им предлага значителни спестявания и изключителни предимства.

Какви са разликите между Walmart Plus и Sam's Club Plus?

Въпреки че и двете програми предлагат предимства на своите членове, има забележителни разлики между Walmart Plus и Sam's Club Plus. Walmart Plus се фокусира върху предоставянето на удобство и ежедневни основни неща на своите клиенти, със силен акцент върху опциите за безплатна доставка. От друга страна, Sam's Club Plus е насочен към купувачи на едро и собственици на малък бизнес, като им предлага достъп до широка гама от продукти в по-големи количества на намалени цени.

В заключение, Walmart Plus и Sam's Club Plus може да споделят прилики като програми за членство, предлагани от Walmart, но те отговарят на различни нужди на клиентите. Walmart Plus има за цел да осигури удобство и стойност на ежедневните купувачи, докато Sam's Club Plus е насочен към купувачите на едро и собствениците на малък бизнес. Независимо коя програма изберете, и двете предлагат изключителни предимства, които могат да подобрят вашето пазаруване.