Астрофизикът Брайън Мей помага за картографирането на астероид Бену за мисията OSIRIS-REx на НАСА

Астрофизикът Брайън Мей, най-известен като водещ китарист на легендарната рок група Queen, има значителен принос за мисията OSIRIS-REx на НАСА. Мей, която има докторска степен по астрофизика, е участвала в картографирането на астероида Бену, от който мисията трябва да извлече проба.

Сътрудничеството на Мей с НАСА започна през 2015 г., когато той работи по мисията New Horizons, която изпрати космически кораб да лети до Плутон. Той създава първото по рода си висококачествено стерео изображение на Плутон, демонстрирайки таланта си не само като рок музикант, но и като астрофизик.

За мисията OSIRIS-REx Мей работи заедно с учен Клаудия Манцони, за да създаде реалистични 3D изображения на космически мисии. Използвайки тези изображения, Мей помогна да картографира Bennu и да намери безопасна зона за кацане на сондата, която ще вземе пробата от астероида. Неговият опит и новаторски подход впечатлиха директора на мисията Данте Лаурета, който описа стереоуредбите на Мей като „страхотен инструмент“, който помогна в търсенето на подходящо място за кацане.

Отдадеността на Мей на науката и изследването на космоса е очевидна в участието му в проекти на НАСА. Неговата страст към астрономията го накара да получи докторска степен по астрофизика и той продължава да допринася в тази област, като същевременно има траен принос към света на музиката като автор на песни за Queen.

Кацането на капсулата за проби OSIRIS-REx в пустинята на Юта на 24 септември ще отбележи важен крайъгълен камък в мисията на НАСА да върне проба от астероид обратно на Земята. Приносът на Брайън Мей към мисията подчертава уникалното пресичане на музиката и науката, демонстрирайки талантите и разнообразните интереси на хората в техните занимания извън основните им области на опит.

