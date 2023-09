Трансформиране на горещ въздух в питейна вода: Нов пробив в събирането на вода

By

Изследователи от Тексаския университет в Остин постигнаха значителен напредък в търсенето на решение за недостига на вода. В последното си изследване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, те са разработили хидрогел с молекулярно инженерство, способен да извлича чиста питейна вода от горещ въздух, използвайки само слънчева енергия.

Хидрогелът позволява водата да бъде извлечена бързо и ефективно от атмосферата, дори при температури до 104 градуса по Фаренхайт, което го прави подходящ за райони, изпитващи излишна топлина и ограничен достъп до чиста вода. С тази технология хората биха могли да извличат вода, просто като поставят устройство на открито, без необходимост от допълнителна консумация на енергия.

Хидрогелът може да произведе между 3.5 и 7 килограма вода на килограм гел материал, в зависимост от нивата на влажност. Това, което отличава това изследване, е адаптивността на хидрогела в микрогелове, което значително подобрява скоростта и ефективността на улавяне и освобождаване на вода. Чрез трансформирането на хидрогела в частици с микроразмер, изследователите са разработили високоефективен сорбент, който може значително да увеличи производството на вода чрез множество ежедневни цикли.

Увеличаването на технологията е следващата важна стъпка. Изследователите възнамеряват да превърнат своите открития в евтино, преносимо решение за създаване на чиста питейна вода, която може да се използва по целия свят. Това развитие може да промени живота на населението, което няма основен достъп до чиста вода, като например в Етиопия, където близо 60% от населението е изправено пред това предизвикателство.

Бъдещите планове за технологията включват оптимизиране на инженерството на микрогеловете за по-нататъшно подобряване на ефективността. Изследователите също така проучват използването на органични материали за намаляване на производствените разходи. Въпреки това остават предизвикателствата при мащабирането на производството на сорбенти и гарантирането на дълготрайността на продукта. Освен това се полагат усилия за създаване на преносими версии на устройството за различни сценарии на приложение.

Този пробив има потенциала да предостави фар на надежда за регионите, засегнати от недостига на вода. Способността да превръщаме горещия въздух в питейна вода с помощта на слънчева енергия ни доближава една стъпка по-близо до устойчиво решение, което може да облекчи проблемите с недостига на вода в световен мащаб.

