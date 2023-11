Вълнението започва: разпродажбите на Черен петък в Steam са тук!

Дългоочакваните разпродажби Черен петък на Steam официално започнаха, предлагайки на геймърите едноседмична феерия от невероятни сделки за широка гама от популярни заглавия. Започвайки от 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, разпродажбата обещава да бъде удоволствие за ентусиастите на игрите по целия свят. Това дългоочаквано събитие ще продължи до XNUMX ноември, предоставяйки достатъчно време на геймърите да се отдадат на любимото си забавление по време на предстоящия празничен сезон.

Въпреки че пълният списък с намалени игри ще бъде разкрит едва когато продажбата започне, Steam ни даде изкусителна представа какво да очакваме чрез вълнуващ трейлър, който показва селекция от игри, участващи в събитието. Съставът е впечатляваща смесица от обичани класики и скорошни блокбъстъри. По-стари скъпоценни камъни като Terraria и Hunt: Showdown ще споделят светлината на прожекторите заедно с по-нови издания като The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Starfield, обещавайки разнообразна гама от опции за всеки гейминг вкус.

С неотдавнашното пускане на много търсения Steam Deck OLED, който предизвика интереса на ентусиастите на ръчните игри, мнозина с нетърпение гледат разпродажбата за потенциални отстъпки за игри, съвместими с популярното устройство. Има и очаквания по отношение на потенциални отстъпки за самото устройство, тъй като геймърите очакват с нетърпение да подобрят игровото си изживяване с тази най-съвременна ръчна система.

Включването на по-нови заглавия, като Like A Dragon: The Man Who Erased His Name и Call Of Duty: Modern Warfare 3, в продажбата остава несигурно. Предишни продажби показаха смесени резултати за скорошни издания, като някои бяха изключени изцяло или получиха минимални отстъпки в сравнение с други заглавия. Очакването обаче е голямо, тъй като геймърите с нетърпение очакват обявяването на наличността на тези желани игри и потенциалните отстъпки.

Докато общността на игрите празнува пристигането на Steam Black Friday разпродажбите, вълнението изпълва въздуха. С атрактивни оферти, отстъпки и фантастична гама от игри, това събитие позволява на геймърите да разширят своите библиотеки и да изследват нови приключения, без да развалят банката. Пригответе се да вземете любимите си заглавия и да се впуснете в вълнуващи дигитални пътешествия, които ще ви забавляват през празничния сезон и след това!

Често задавани въпроси

1. Кога започват разпродажбите на Steam Black Friday?

Разпродажбите на Черен петък в Steam започват днес и започват в 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX ч. PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. Колко дълго ще продължат разпродажбите на Steam Black Friday?

Разпродажбата ще продължи точно една седмица и ще приключи на 28 ноември по същото време, когато е започнала.

3. Кои игри можем да очакваме да видим в продажба?

Въпреки че пълният списък с игри, участващи в продажбата, ще бъде разкрит едва когато тя започне, трейлър, пуснат от Steam, даде поглед върху някои включени заглавия като Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Човек: Майлс Моралес и Старфийлд.

4. Steam Deck OLED ще бъде ли намален по време на разпродажбата?

Отстъпките за самия Steam Deck OLED не са потвърдени, но много геймъри се надяват на потенциални намаления на цените, които биха подобрили игровото им изживяване.

5. Ще бъдат ли включени в продажбата по-нови заглавия като Like A Dragon: The Man Who Erased His Name и Call Of Duty: Modern Warfare 3?

Остава несигурно дали по-новите заглавия ще бъдат част от продажбата, тъй като предишните продажби показаха смесени резултати за последните издания. Геймърите обаче с нетърпение очакват всякакви съобщения относно тяхната наличност и потенциални отстъпки.