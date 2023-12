Новата промоция на PlayStation Plus предлага вълнуващи подаръци и отстъпки

Sony PlayStation поставя началото на празничния сезон с вълнуваща промоция, наречена Season of Play, която ще продължи от 5 декември 2023 г. до 5 януари 2024 г. Това едномесечно събитие е предназначено да отпразнува и възнагради лоялната PlayStation общност.

По време на Сезона на играта членовете на PlayStation Plus могат да очакват редица дейности и предимства. Като за начало, играчите могат да осребрят кодове на ваучери за нови аватари, които отбелязват популярни заглавия, включително Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake и други. Аватарите са налични както за PS5, така и за PS4 конзоли и не се изисква членство в PlayStation Plus.

В допълнение към аватарите, стоките на PlayStation Gear ще се предлагат с 15% отстъпка с промоционалния код SEASONOFPLAY15. Играчите могат да посетят gear.playstation.com за повече информация и подробности относно тази вълнуваща оферта.

За тези, които не са членове на PlayStation Plus, не се притеснявайте, има дейности и за вас. Въпреки че няма да имате достъп до ексклузивни оферти и турнири, все още можете да се насладите на безплатен онлайн мултиплейър уикенд от 9 декември до 10 декември. През това време онлайн мултиплейърът ще бъде достъпен без членство в PlayStation Plus, позволявайки на играчите да се присъединят към техните приятели във вълнуваща мултиплейър игра.

Освен това турнирите за PlayStation ще се проведат от 12 декември до 17 декември. Това е фантастична възможност за състезателните геймъри да покажат своите умения и да спечелят награди, включително членство в PlayStation Plus Premium/Deluxe и шанс да участват в томбола за PlayStation 5 Digital Издание конзола.

Като част от Сезона на играта, членовете на PlayStation Plus могат също да спечелят бонус точки на PlayStation Stars, като осребрят и играят някоя от декемврийските месечни игри на PlayStation Plus. Това е чудесен начин да подобрите вашето игрово изживяване и да извлечете допълнителни предимства с отговарящи на условията покупки в PlayStation Store.

Като капак на всичко, Sony Pictures Core Benefits ще предостави на членовете на PlayStation Plus достъп до подбран каталог от филми, заедно с изключителни отстъпки за избрани заглавия. От 5 декември ще бъде добавено и избрано съдържание от Crunchyroll, което ще позволи на феновете да се наслаждават на епизоди от популярни аниме сериали.

Не пропускайте сезона за игра на PlayStation Plus! Посетете официалния уебсайт на PlayStation Plus за повече информация и се пригответе за един невероятен месец на игри, награди и отстъпки. Приятна игра!