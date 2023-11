Destiny 2 посреща Белия вълк: Нова вълна на сътрудничество

By

Играчи на Destiny 2, радвайте се! Bungie току-що обяви вълнуващо сътрудничество с известната ролева игра на CD Projekt Red, The Witcher 3. Предлагайки уникален обрат на играчите, се въвеждат три нови комплекта брони, които ви позволяват да въплътите емблематичния Гералт от Ривия. Има обаче една уловка: тези нови кожи идват в момент, когато Destiny 2 преживява най-ниската си точка от години.

В прессъобщение Bungie разкри пристигането на това сътрудничество в играта, съвпадащо със Сезона на желанията на 28 ноември. „Пазителите могат да се трансформират в убийци на чудовища с нова козметика, вдъхновена от Гералт от Ривия“, обяви Bungie. Наред с орнаменти за броня, играчите могат също да очакват призрачна черупка, кораб, врабче, емоция и финишър, за да завършат кросоувър изживяването.

Въпреки че точните цени на комплектите брони все още не са разкрити, минали сътрудничества, като например с Assassin's Creed, обикновено са били на цена от $20 за комплект. Ако същото важи и тук, играчите могат да очакват да похарчат $60, за да придобият и трите комплекта, без дори да отчитат цената на Ghost shell и други елементи. Трябва да се отбележи, че предишните кросоувър комплекти не бяха достъпни за закупуване с валута в играта, което означава, че истинските пари са единственият начин да ги получите.

За феновете на франчайза The Witcher тези нови кожи несъмнено са примамливи. Представянето им обаче не можеше да дойде в по-предизвикателен момент за Destiny 2. Играта се сблъска с бурна година, кулминираща с решението на Bungie да съкрати 100 служители, подминавайки прогнозите за приходи с 45 процента и забавяйки The Final Shape разширяване с три месеца. Тъй като броят на играчите в Steam е най-нисък за всички времена, съществуващите разочарования в общността само ескалираха.

Докато гледаме напред към Season of the Wish, който обещава да разкрие мистерия на Destiny 2, датираща отпреди пет години, несигурността надвисва над бъдещето на играта. Проблемът със скъпите комплекти брони продължава да бъде болезнена точка за общността. За да смекчи част от недоволството, Destiny 2 предложи един от новите си комплекти броня безплатно през септември миналата година. Въпреки това, както подчертава писателят на Forbes Пол Таси, убеждаването на играчите да инвестират в друго сътрудничество толкова скоро след съкращенията на персонала несъмнено ще бъде предизвикателна задача, независимо от визуалната привлекателност на новите комплекти.

Често задавани въпроси:

1. Колко ще струват новите комплекти брони, вдъхновени от Witcher?

Точните цени все още не са разкрити, но въз основа на минали сътрудничества, играчите могат да очакват комплектите да бъдат на цена от около $20 всеки.

2. Могат ли комплектите броня да бъдат придобити с валута в играта?

Не, традиционно кросоувър комплектите са достъпни за закупуване само с истински пари, а не с валута в играта.

3. Защо Destiny 2 е изправена пред предизвикателства?

Destiny 2 преживя бурна година, включително съкращения, пропуснати прогнози за приходи и забавяния в разширенията.

4. Какви усилия са положени за справяне с недоволството на играчите?

В опит да смекчи част от гнева, Destiny 2 предложи един от новите си комплекти броня безплатно през септември.