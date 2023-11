Нови студия за игри блестят на наградите TIGA 2023

Търговският орган на Обединеното кралство TIGA наскоро проведе годишната си церемония по връчването на наградите, в чест на изключителни постижения в игралната индустрия. Тазгодишните награди показаха иновациите и креативността на нововъзникващите студиа за игри, подчертавайки техния принос към непрекъснато развиващия се гейминг пейзаж.

Победители от церемонията бяха Dlala Studios, които спечелиха престижната награда Игра на годината за тяхното завладяващо творение Disney Illusion Island. Тази очарователна игра не само си осигури най-високото отличие, но и спечели титлата Най-добра социална игра, завладявайки играчите със своя завладяващ геймплей и завладяващ сюжет.

Ustwo Games се очертаха като друг забележителен победител, спечелвайки признание в две категории. Със своята провокираща мисълта игра, Desta: The Memories Between, Ustwo Games не само спечелиха наградата за разнообразие, но получиха и отличието за творчество в игрите. Desta: The Memories Between навлиза в нови измерения на разказването на истории, предлагайки на играчите свежо и завладяващо игрово изживяване.

Sumo Digital, известно студио, известно с изключителното си майсторство, си осигури наградата за най-добро голямо студио, доказателство за тяхната отдаденост и талант. Освен това, те също претендираха за честта да бъдат първите носители на новата категория Най-добра инициатива за развитие на таланти. Ангажиментът на Sumo Digital за подхранване на таланти и насърчаване на растежа в индустрията получи заслужено признание.

Наградите TIGA 2023 въведоха две нови категории, за да отпразнуват високи постижения в различни области. Playground Games спечелиха наградата за ангажираност към благосъстоянието на работното място, демонстрирайки своята отдаденост за насърчаване на положителна работна среда. Междувременно Rocksteady Studios беше удостоено с наградата „Ангажимент към ESG“ за техните устойчиви и отговорни практики.

Признанието се разшири отвъд студиата до забележителни личности, които са направили значителен принос в игралната индустрия. Директорът по човешките ресурси на Playground Games, Джералдин Крос, получи наградата за изключителен индивид, признавайки нейното изключително лидерство и принос за успеха на компанията. Изпълнителният директор на Flix Interactive Джон Търл получи наградата за изключително лидерство, като признание за неговия визионерски подход към разработването на игри.

Церемонията по награждаването на TIGA Awards 2023 пожъна изключителен успех, като повече от 350 присъстващи се събраха в престижния Troxy London. Тазгодишните победители представляват нова вълна от таланти и иновации в игралната индустрия, разширявайки границите и завладявайки играчи по целия свят.

Въпроси и Отговори

1. Какво представляват наградите TIGA?

Наградите TIGA са ежегодно събитие, което признава високите постижения и иновациите в игралната индустрия в Обединеното кралство.

2. Коя игра спечели наградата Игра на годината на наградите TIGA 2023?

Disney Illusion Island, разработен от Dlala Studios, беше коронован за Игра на годината на наградите TIGA 2023.

3. Кое студио спечели наградата за най-добро малко студио?

Наградата за най-добро малко студио отиде при Dlala Studios за техния забележителен принос към игралната индустрия.

4. Кой спечели наградата Creativity in Games?

Ustwo Games бяха отличени с наградата Creativity in Games за тяхното завладяващо творение, Desta: The Memories Between.

5. Кое студио спечели наградата за най-добра инициатива за развитие на таланти?

Sumo Digital стана първият получател на наградата за най-добра инициатива за развитие на таланти на наградите TIGA 2023, демонстрирайки техния ангажимент за отглеждане на таланти в игралната индустрия.