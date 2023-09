By

Издателят Aniplex обяви нова игра в стил на настолна игра, озаглавена Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! за Nintendo Switch. Очаква се да излезе през 2024 г., тази игра е базирана на изключително популярния аниме и манга сериал Demon Slayer. Понастоящем обаче ще се предлага само в Япония.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! следва първата адаптация на видеоиграта на франчайза, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, която стартира през 2021 г. и дойде на Nintendo Switch през 2022 г. Докато подробности за Mezase! Saikyou Taishi! в момента са ограничени, анонсиращият трейлър и официалният уебсайт на Demon Slayer предлагат поглед към това, което играчите могат да очакват.

За разлика от предишната адаптация на бойна игра, Mezase! Saikyou Taishi! изглежда е по-фокусиран върху преживяване, подобно на настолна игра, потенциално черпейки вдъхновение от популярната поредица Mario Party. Въпреки че не е разкрита конкретна механика на играта, феновете на Demon Slayer могат да очакват завладяващо и ангажиращо изживяване, подобно на добре приетата бойна игра.

Въпреки че не е потвърдено издание на запад, има надежда, че феновете извън Япония също ще получат възможността да се насладят на Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Ентусиастите на Demon Slayer могат да споделят своето вълнение и очакване за играта в коментарите.

