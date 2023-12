Държавният департамент за опазване на околната среда на Ню Йорк разглежда използването на дронове при лов

By

Държавният департамент за опазване на околната среда на Ню Йорк (DEC) наскоро изясни позицията си относно използването на безпилотни летателни апарати (UAV) или дронове при лов. Въпреки че има запитвания относно използването на дронове за подпомагане на възстановяването на уловени от ловци елени или мечки, DEC подчертава, че наземното проследяване и възстановяване са неразделна част от лова и не трябва да включват използването на дронове.

Според DEC дроновете са класифицирани като въздухоплавателни средства от Федералната авиационна администрация (FAA) и използването им в помощ на ловците е забранено от законите на щата Ню Йорк. Това ограничение важи както за пилоти на дронове хоби, така и за любители, както и за пилоти на дронове с търговска цел, работещи съгласно разпоредбите на FAA.

Важно е да се отбележи, че объркването възниква от факта, че същият раздел от закона, който забранява използването на самолети, забранява и използването на кучета за помощ при лов на елени или мечки. Въпреки това, DEC е упълномощен да регулира и лицензира използването на завързани следови кучета специално за възстановяване на елени и мечки. За съжаление, няма подобна разпоредба за използването на дронове и следователно DEC не може да регулира или лицензира използването им.

За ловците, нуждаещи се от помощ при намирането на мъртви или ранени елени или мечки, DEC препоръчва да се свържат с доброволци, лицензирани водачи на кучета за проследяване на каишка. Има няколко организации, които предоставят тази услуга, включително Deer Search, Inc. за централен и източен Ню Йорк, Deer Search FLC, Inc. за района на Finger Lakes и Deer Search на WNY, Inc. за западен Ню Йорк.

В заключение, позицията на DEC относно използването на дронове при лов е ясна – те не са разрешени. Наземното проследяване и възстановяване са основни умения за ловците и използването на дронове в тези дейности е забранено от законите на щата Ню Йорк. Ловците, които се нуждаят от помощ, трябва да разчитат на лицензирани водачи на кучета за проследяване на каишки, за да помогнат при възстановяването на елени или мечки.