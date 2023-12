Cyberpunk 2077 Update 2.1 въвежда емоционални препратки, нови функции

В изненадващ обрат най-новата актуализация за Cyberpunk 2077, озаглавена Актуализация 2.1, извежда не само нови функции, но и искрени препратки, които вълнуват сърцата на феновете. CD Projekt Red, студиото зад играта, включи опустошително намигване към популярния аниме сериал „Cyberpunk: Edgerunners“, оставяйки играчите едновременно да се смеят и плачат.

Едно от най-вълнуващите допълнения към играта е включването на романтични срещи с партньори. Основната работа, свързана с тези срещи, е подходящо наречена „I Really Want to Stay At Your House“, което е пряка препратка към емоционалната песен на Rosa Walton и Hallie Coggins. Тази песен е в играта от пускането й, но придоби значителна популярност след успеха на „Cyberpunk: Edgerunners“ през септември 2022 г.

Включването на песента и връзката й с емоционални моменти в аниме сериала допаднаха на играчите. Феновете на Reddit изразиха смесени емоции, като един потребител, ZawanShin87, призна, че не могат да се насладят напълно на романтичните танцови сцени, защото и двамата се смеят и плачат. Друг потребител, IGR777, спомена как името на мисията е върнало депресиращи спомени. Lord9witdafye хумористично заявиха намерението си да избягат с Panam, герой в играта, което показва въздействието на тези емоционални препратки.

Актуализацията обаче идва и с няколко вълнуващи допълнения извън романтичните срещи. Актуализация 2.1 въвежда много желана метро система, нова механика за мотоциклети и дори включва прословутото тъжно меме на Киану Рийвс. CD Projekt Red описа подробно пълните бележки за корекциите преди пускането, което съвпадна с пускането на Ultimate Edition на Cyberpunk 2077 на 5 декември.

Тази актуализация бележи важен крайъгълен камък за играта, тъй като е последната голяма актуализация в проблемната история на Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, след объркано стартиране, успя да спечели обратно любовта и подкрепата на своите фенове, очевидно чрез техните признателност за внимателно изработените препратки и включването на отдавна изисквани функции.

В заключение, Cyberpunk 2077 Update 2.1 не само подобрява геймплея с нови функции, но също така улавя емоциите на играчите чрез искрени препратки към любим аниме сериал. CD Projekt Red продължава да се грижи за желанията на своята фен база, печелейки обратно тяхната подкрепа и проправяйки пътя към по-светло бъдеще за Cyberpunk 2077.