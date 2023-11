Защо употребяваната технология трябва да бъде вашият предпочитан избор за празнично пазаруване

Сезонът на празничното пазаруване е в разгара си и ловците на изгодни сделки с нетърпение се вглеждат в офертите за Черен петък и Кибер понеделник, особено за електроника. Все пак има начин да победите тълпите и все пак да се насладите на значителни отстъпки – като разгледате технологията втора употреба.

Според Лукас Рокет Гътърман, директор на кампанията Designed to Last Campaign на US PIRG, изборът на употребявана електроника не само ви помага да се справите с цените на Черния петък през цялата година, но също така допринася за устойчивостта на околната среда. Образователният фонд на US Public Interest Research Group (PIRG) публикува доклад, който подчертава ключовите фактори, които трябва да имате предвид при закупуване на обновени артикули.

Гутерман обяснява, че често има малка разлика между използвана електроника и нова. Този етикет „отворена кутия“ или „като нов“ може просто да означава, че артикулът е презареден, след като е бил върнат неотворен. Като пазарувате умно и разбирате как тези условия се използват от търговците на дребно, можете да постигнете невероятни сделки.

Някои джаджи, като телефони, таблети, настолни компютри и лаптопи, са особено подходящи за покупки втора употреба. Например, благодарение на успешна кампания на PIRG, Google Chromebook, достъпни лаптопи, широко използвани в цялата страна, сега издържат десетилетие, вместо да изтичат само след няколко години.

От друга страна, може да проявите повишено внимание, когато купувате обновени телевизори и компютърни монитори. Тези продукти обикновено са по-обемисти, по-чупливи и трудни за ремонт.

Когато избирате обновени артикули, насочете се към висококачествени продукти от дълготрайни марки. Избирайки артикули, които са създадени да издържат и може да са били по-скъпи, когато са били нови, вие гарантирате, че те ще продължат да ви служат добре като покупки втора употреба.

В допълнение към спестяването на разходи, закупуването на техника втора употреба е екологично отговорен избор. Гутерман обяснява, че по-голямата част от въздействието върху околната среда на електрониката идва от техния производствен процес. Ресурсите, енергията и материалите, необходими за производството на смартфони, слушалки, лаптопи и телевизори, са значителни. Като купувате обновен, можете да намалите екологичния отпечатък на смартфон например с цели 91%.

Преди да направите покупка, жизненоважно е да се запознаете с политиката за връщане, предоставена от продавача. Обикновено ще имате 30-дневен прозорец за връщане, въпреки че може да е по-кратък в някои случаи.

Готови ли сте да изследвате света на употребяваната технология? Посетете уебсайта на PIRG за още съвети и насоки как да се възползвате максимално от празничното си пазаруване, като същевременно е от полза както за вашия портфейл, така и за планетата.

Често задавани въпроси:

В: Защо трябва да обмисля закупуване на втора употреба?

О: Изборът на обновени артикули ви позволява да се наслаждавате на целогодишни отстъпки и допринася за устойчивостта на околната среда, тъй като намалява общото въздействие на електрониката върху околната среда.

Въпрос: Какви видове електроника са подходящи за покупки втора употреба?

О: Телефони, таблети, настолни компютри и лаптопи са отлични възможности за пазаруване втора употреба. Google Chromebook, по-специално, сега издържат 10 години, благодарение на успешна кампания на PIRG.

В: Всички обновени артикули заслужават ли си да бъдат закупени?

О: Докато повечето електроника може да бъде закупена обновена, препоръчително е да избягвате закупуването на обновени телевизори и компютърни монитори поради техния размер, крехкост и предизвикателства при ремонта.

В: Как мога да се уверя, че получавам добър обновен продукт?

О: Търсете марки, известни със своята издръжливост и дълголетие. Изборът на артикули, които може да са били по-скъпи, когато са били нови, гарантира тяхното качество като покупки втора употреба.

В: Каква е ползата за околната среда от закупуването на обновена електроника?

О: Производството на електроника, включително смартфони, слушалки, лаптопи и телевизори, изразходва значителни ресурси и енергия. Чрез закупуване на обновени артикули можете да намалите въздействието върху околната среда с до 91%.

В: Какво трябва да имам предвид относно връщанията?

О: Запознайте се с политиката за връщане на продавача, тъй като тя може да варира. В повечето случаи ще имате 30-дневен прозорец за връщане, но някои продавачи може да предложат по-кратък период.